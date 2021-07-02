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Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, en az iki yıl daha Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha fabrika takımıyla olan anlaşmasını iki yıl daha uzattı ve 2023 sonuna kadar Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmaya devam edecek.
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Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, en az iki yıl daha Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak
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