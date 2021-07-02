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Önceki / Sofuoğlu: "Toprak en az iki yıl Dünya Superbike'ta yarışacak"
World Superbike / Donington Park Haberler

Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, en az iki yıl daha Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha fabrika takımıyla olan anlaşmasını iki yıl daha uzattı ve 2023 sonuna kadar Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmaya devam edecek.

Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, en az iki yıl daha Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak

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Sofuoğlu: "Toprak en az iki yıl Dünya Superbike'ta yarışacak"

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Sofuoğlu: "Toprak en az iki yıl Dünya Superbike'ta yarışacak"
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