Resmi: Iannone, Goeleven ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak
Andrea Iannone, men edilmesinden tam dört yıl sonra pistlere dönecek ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda Goeleven ile mücadele edecek.
Doping skandalı sonrası 2023 yılının sonuna kadar motor sporlarından men edilen Andrea Iannone için pistlere dönme vakti.
İtalyan sürücünün pistlere dönüşü zaten son dönemde konuşuluyordu ve bugün itibariyle Goeleven Ducati ile anlaştığı resmen açıklandı.
Elbette dört yıllık ara sonunda Iannone'nin ne durumda olacağı büyük merak konusu.
Takım ile İtalyan sürücü arasındaki anlaşma sadece bir yıllık olacak fakat iki taraf da sezondan memnun kalırsa bu anlaşmanın uzatılması gayet mümkün.
Anlaşma sonrası konuşan İtalyan sürücü şöyle dedi: "Uzun zamandır bu anı bekliyordum, sonunda hayatımı geçirdiğim pistlere geri dönüyorum."
"Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti ve tüm Go Eleven ekibine bana duydukları güven için teşekkür ediyorum, onların desteğiyle çocukken sahip olduğum heyecanı yeniden kazandım."
"Dünya Superbike ailesine de bu fırsat için özellikle teşekkürler. Heyecanla doluyum!"
Iannone'nın sezon sonunda yapılacak teste katılıp katılamayacağı büyük bir muamma.
Bu, son iki sezondur Goeleven ile mücadele eden Philipp Oettl'ın takımla olan macerasının da sona erdiği anlamına geliyor.
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