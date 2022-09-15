Resmi: Gardner, Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'na geçiyor

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1987 500cc dünya şampiyonu Wayne'in oğlu Remy Gardner, geçen ay KTM tarafından gelecek yıl Tech3'da yarışmayacağı konusunda bilgilendirildi.

MotoGP'de yarışması beklenmeyen Gardner, San Marino GP hafta sonunda, 2023 için bazı seçenekleri olduğunu doğruladı ancak test sürücüsü olarak MotoGP padokunda kalma niyetinde olmadığını belirtti.

Şimdi Gardner'ın 2023 yılında GRT Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edeceği duyuruldu.

Genç sürücü, Bonovo Action BMW takımına katılacak olan Garrett Gerloff'un yerini alacak.

Yamaha patronu Andrea Dosoli şunları söyledi: "Remy, Grand Prix yarışlarında etkileyici bir kariyere sahip olan heyecan verici bir genç yetenek."

"Remy gibi gelişim kaydetmeye devam eden ama aynı zamanda motosiklet yarışlarının en üst seviyesinde deneyim kazanmış bir sürücüyü bünyemize katmak bizim için mutluluk verici"

"O, Yamaha'nın WorldSBK programı için mükemmel bir seçim ve R1 WorldSBK motosikletlerimizden birinde neler yapabileceğini görmek istiyoruz."

"Ayrıca geçtiğimiz üç sezonda Yamaha'ya olan bağlılığı için Garrett Gerloff'a teşekkür ediyor ve kendisine gelecek için en iyisini diliyoruz."

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images