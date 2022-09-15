Resmi: Gardner, Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'na geçiyor
Tech3 KTM MotoGP takımıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Remy Gardner, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Yamaha ile yarışacak.
1987 500cc dünya şampiyonu Wayne'in oğlu Remy Gardner, geçen ay KTM tarafından gelecek yıl Tech3'da yarışmayacağı konusunda bilgilendirildi.
MotoGP'de yarışması beklenmeyen Gardner, San Marino GP hafta sonunda, 2023 için bazı seçenekleri olduğunu doğruladı ancak test sürücüsü olarak MotoGP padokunda kalma niyetinde olmadığını belirtti.
Şimdi Gardner'ın 2023 yılında GRT Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edeceği duyuruldu.
Genç sürücü, Bonovo Action BMW takımına katılacak olan Garrett Gerloff'un yerini alacak.
Yamaha patronu Andrea Dosoli şunları söyledi: "Remy, Grand Prix yarışlarında etkileyici bir kariyere sahip olan heyecan verici bir genç yetenek."
"Remy gibi gelişim kaydetmeye devam eden ama aynı zamanda motosiklet yarışlarının en üst seviyesinde deneyim kazanmış bir sürücüyü bünyemize katmak bizim için mutluluk verici"
"O, Yamaha'nın WorldSBK programı için mükemmel bir seçim ve R1 WorldSBK motosikletlerimizden birinde neler yapabileceğini görmek istiyoruz."
"Ayrıca geçtiğimiz üç sezonda Yamaha'ya olan bağlılığı için Garrett Gerloff'a teşekkür ediyor ve kendisine gelecek için en iyisini diliyoruz."
Remy Gardner, KTM Tech3
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Son Haberler
Resmi: Gardner, Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'na geçiyor
Tech3 KTM MotoGP takımıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Remy Gardner, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Yamaha ile yarışacak.
Ducati, Rea'nın daha ağır ceza alması gerektiğini düşünüyor
Ducati, Alvaro Bautista ile kazaya karışan Jonathan Rea'ya daha ağır bir ceza verilmesi gerektiğini düşünüyor.
Bautista: "Rea bana kasıtlı vurdu, diskalifiye edilmeliydi"
Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Magny-Cours'ta Pazar günü gerçekleştirilen yarışta Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın kendisine kasıtlı olarak çarptığını, İngiliz sürücüye bu yüzden siyah bayrak sallanması gerektiğini söyledi.
WSBK Magny-Cours: Son yarışı Toprak kazandı; Bautista, Rea ile temas yaşayarak düştü!
Magny-Cours'da bu hafta sonu gerçekleştirilen son Dünya Süperbike Şampiyonası yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanırken; Jonathan Rea ve Alvaro Bautista temas yaşadılar.