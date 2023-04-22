Resmi: Bautista 3 sıra grid cezası aldı, dördüncü sıraya geriledi!

Alvaro Bautista, Assen'deki sıralama turlarında Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde pole pozisyonuna uzanmıştı fakat İspanyol sürücü, zaman turunda olan diğer sürücüleri engellediğinden dolayı 3 sıra grid cezası aldı ve 1. yarışa 4. sıradan başlayacak.

Diğer sürücüler zaman turundayken yarış çizgisinde yavaş bir şekilde ilerleyen Bautista, bazı sürücüleri engellemişti ve bu kural ihlali nedeniyle 3 sıra grid cezası aldı.

Böylelikle Jonathan Rea 1. yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Toprak Razgatlıoğlu gridde ikinci, Alex Lowes ise üçüncü sıraya yükselecek. Bautista ise dördüncü sıradan start alacak.

Axel Bassani de aynı nedenden dolayı 3 sıra grid cezası aldı ve 11. sıraya geriledi.