Önceki / WSBK Assen: Bautista pole'de, Rea ve Toprak hemen arkasında
World Superbike / Assen Son dakika

Resmi: Bautista 3 sıra grid cezası aldı, dördüncü sıraya geriledi!

Gün içerisinde gerçekleştirilen Superpole seansında pole pozisyonuna ulaşan Alvaro Bautista, diğer sürücülerin turlarını engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı ve dördüncü sıraya geriledi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Resmi: Bautista 3 sıra grid cezası aldı, dördüncü sıraya geriledi!

Alvaro Bautista, Assen'deki sıralama turlarında Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde pole pozisyonuna uzanmıştı fakat İspanyol sürücü, zaman turunda olan diğer sürücüleri engellediğinden dolayı 3 sıra grid cezası aldı ve 1. yarışa 4. sıradan başlayacak. 

Diğer sürücüler zaman turundayken yarış çizgisinde yavaş bir şekilde ilerleyen Bautista, bazı sürücüleri engellemişti ve bu kural ihlali nedeniyle 3 sıra grid cezası aldı. 

Böylelikle Jonathan Rea 1. yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Toprak Razgatlıoğlu gridde ikinci, Alex Lowes ise üçüncü sıraya yükselecek. Bautista ise dördüncü sıradan start alacak. 

Axel Bassani de aynı nedenden dolayı 3 sıra grid cezası aldı ve 11. sıraya geriledi. 

paylaşım
yorumlar

WSBK Assen: Bautista pole'de, Rea ve Toprak hemen arkasında

Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

World Superbike
Assen

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü! WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

European Le Mans
Barcelona

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda! Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

Son Haberler

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

FE Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

F1 Formula 1

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum" McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

SBK World Superbike
Assen

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü! WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

FE Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda! Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.