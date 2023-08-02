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Resmi: Arjantin'in WSBK takvimindeki yerini Jerez dolduracak

WSBK tarihinin önemli pistlerinden Jerez, sezonun son yarışı için Arjantin'den boşalan yeri dolduracak.

Altay Gök
Ekleyen:
Philipp Oettl, Kawasaki Puccetti Racing, Niki Tuuli, MV Agusta Corse Clienti

İlk kez 1990 sezonunda takvime giren ve bugüne kadar toplam 21 kez WSBK'a ev sahipliği yapan Jerez, sürücülerin de çok sevdiği bir pist.

Buna rağmen bu yıl arka arkaya ikinci kez takvimde yer almayan pist, ikinci bir şans yakalamış vaziyette.

Yaklaşık iki hafta önce Arjantin'in takvimden düşmesi nedeniyle hızlıca en hazır pisti arayan WSBK yönetimi, günün sonunda bu yıl Mayıs ayında MotoGP'ye ev sahipliği yapan Jerez'de karar kıldı.

Pist, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında takvimin son yarışına ev sahipliği yapacak.

Resmi açıklamanın ardından konuşan WSBK genel müdürü Gregorio Lavilla, "2023 sezonunun son yarışı için Jerez'e, köklerimize dönmekten mutluluk duyuyoruz."  

"Jerez'in sporumuzun tarihinde özel bir yeri var ve bu olağanüstü sezonu böylesine zengin bir mirasa sahip bir mekanda tamamlamamız olumlu."

"Kıyasıya rekabete tanık olmayı ve Endülüs bölgesindeki tutkulu taraftarlarla birlikte sporun mirasını kutlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

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Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor

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