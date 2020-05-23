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World Superbike / Son dakika

Redding'e göre Razgatlıoğlu MotoGP'ye Rea'dan daha yakın!

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Redding'e göre Razgatlıoğlu MotoGP'ye Rea'dan daha yakın!
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Abdullah Çelik
23 May 2020 13:48

Scott Redding, Dünya Superbike Şampiyonası efsanelerinden Jonathan Rea'nın MotoGP'de üst düzey mücadele verebilecek yetenekte olmadığını ancak aynısının genç yıldız Toprak Razgatlıoğlu için geçerli olmadığını söyledi.

Rea, 2015'ten bu yana tüm şampiyonlukları kazanarak Dünya Superbike Şampiyonası'nı domine etti. Kuzey İrlandalı sürücünün bu kadar başarı elde etmesinin ardından doğal olarak onun "MotoGP'de neler yapabileceği" soruları zaman zaman soruluyor. Bu sorunun cevabı asla bilinemeyecek çünkü Rea 33 yaşında ve artık MotoGP'de yarışması pek olası görülmüyor.

Bu sene Dünya Superbike Şampiyonası'na geçen eski MotoGP sürücüsü Redding, Superbike'ta yarışıp MotoGP'de yarışabilecek bir sürücü olduğunu ancak onun şampiyon Rea olmadığını söyledi.

BT Sports podcastinde konuşan Redding, "Rea, MotoGP'de rekabetçi olup zirve mücadelesi verebilir mi? Pek sanmıyorum. Superbike Dünya Şampiyonası ve MotoGP farklı seviyeler. Aralarında fark var."

"Sadece sürücü farkı değil. Superbike'tan bir sürücünün MotoGP'ye gelip özel bir şeyler başarması çok nadiren olur. Cal Crutchlow ve Ben Spies'ı hatırlıyorum. Ancak şu anda böyle sürücüleri bulmak daha zor." dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Toprak'ın yetenekleri ilham verici"

Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye gitmesini beklediğini belirten Redding, "Toprak çok etkileyici bir isim. İnanılmaz. Pist üstünde sürerken, önünüzdeki sürücünün neyi daha iyi yaptığını, bu sayede kendinizin de neleri daha iyi yapabileceğinizi görebilirsiniz. O önümde olduğu zaman, onun nasıl döndüğünü, arka tekerleğin nasıl havaya kalktığını ve viraja nasıl geç girebildiğini görünce ben de nasıl daha iyi olabileceğimi düşünmeye başladım."

"Toprak daha ileri seviyeye gidebilecek sürücülerden birisi. Çok genç ve hâlâ gelişmeye devam ediyor. O, şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki en iyi motosikletlerden birisini süren, en iyi sürücülerden birisi.  Paketi iyi ve ne yapması gerektiğini biliyor." dedi.

Bu sene Yamaha fabrika takımına geçiş yapan Toprak, sezonun ilk ayağı olan Phillip Island'da yeni takımı ile ilk yarışını kazanmıştı. Superpole yarışında 2. olan Toprak, 2. yarışta da zafer mücadelesi verebilecek gibi görünüyordu ancak tuhaf bir şekilde yakıtının bitmesi sonucu yarış dışı kalmıştı.

Motorsport.com Türkiye, Toprak Razgatlıoğlu röportajı >>

 
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Seri World Superbike
Pilotlar Jonathan Rea , Scott Redding , Toprak Razgatlıoğlu
Editör Sebastian Fränzschky

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