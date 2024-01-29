Redding, Toprak'ın sürüş stilini taklit etmek istiyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu kadar geç ve muhteşem fren yapan başka bir sürücü daha yok; Temsilcimizin arka tekerleği, sert frenleme sırasında nadiren yere değiyor.

Frenleme savaşında Toprak tarafından geride bırakılan iki kez dünya şampiyonu Alvaro Bautista, "Toprak kadar sert ve geç fren yapıyorum, ancak benimkisi o kadar aşırı görünmüyor." demişti.

Garrett Gerloff ve Remy Gardner, 2021 dünya şampiyonunu taklit etmeye çalışan ilk isimler arasındaydı, ancak fren manevralarını Toprak'ın normalde yaptığı kontrol ve tutarlılıkla yapmayı asla başaramadılar.

Toprak Yamaha'dan BMW'ye geçtiğinde, birçok kişi bunun onun en büyük gücünü elinden alacağına inanıyordu çünkü M1000RR frenleme esnasında arka tekerleğin havaya kalkmasından ve ardından tekrar asfalta inmesinden hoşlanmıyordu.

Şaşırtıcı şekilde Toprak, bu motosiklete o kadar kısa sürede adapte oldu ki, kendi stilini hemen göstermeye başladı.

SPEEDWEEK.com ile yaptığı görüşmede Redding, "Fotoğraflara bakın, aynı yönde ilerliyoruz."

"Bu yüzden onun BMW'de olması iyi bir şey - çıtayı yükseltiyor. Şu ana kadar BMW'de frenleme konusunda en güçlü isim bendim."

"Sınırın bu olduğunu söylüyordum çünkü benim için sınır buydu. Bu yüzden bize geldiğinde çok heyecanlandım. Tüm bunların üstesinden nasıl geleceğini görmek istedim."

"Birçok kişi BMW'de, motosikleti şimdiye kadar yaptığı gibi yavaşlatamayacağını söyledi fakat ben bir şekilde üstesinden geleceğini söyledim. Çünkü çok doğal bir freneleme şekli var."

"Pistteki ilk turunda böyle sürüyor, bu onun için tamamen normal bir şey."

"Onu görünce, en son fren yapanın ben olmadığımı, daha fazlası olduğunu fark ettim."

"Bu bana daha sonra fren yaparsam her şeyin yolunda gideceğine dair güven verdi. Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyorum"

"Bu çok zor bir iş, bu yüzden bunu yapan başka kimse göremiyoruz."

"Elbette herkes deniyor ama 'şimdi ben de yapacağım' gibi bir şey diyemiyorsunuz."

"Bunun için büyük cesarete ihtiyacınız var. Sonuçta iki kişi aynı motosikleti sürüyorsa, daha geç fren yapan avantajlıdır."

"Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyorum." dedi.