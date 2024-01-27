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Redding, Toprak'ın hemen tempo yakalamasına şaşırmış

Bonovo BMW sürücüsü Scott Redding, Toprak Razgatlıoğlu'nun Jerez testindeki performansına şaşırmış.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Scott Redding

BMW'nin yeni transferi Toprak Razgatlıoğlu'na karşı büyük bir ilgi var ve yeni sezonda M1000RR üzerinde adeta "mucizeler yaratması" bekleniyor.

Marco Melandri, 2012'de Alman üretici ile şampiyona üçüncüsü olmuştu ve Toprak'tan da genel beklenti şampiyonluk için savaşması hatta mutlu sona ulaşması yönünde.

Jerez testinde, BMW sürücüleri arasında en hızlı turu kaydeden isim olan Reedding, son iki yılda Alman üreticinin motosikletini sürme deneyimine rağmen Toprak'tan yalnızca 0.066 saniye daha iyiydi.

Konu hakkında konuşan Redding, Toprak'ın bu kadar hızlı olmasına şaşırdığını kabul etti.

SPEEDWEEK.com ile yaptığı özel röportajda Redding, "Toprak hem hızlı hem de güçlü bir sürücü."

"Her zaman onun muhtemelen bu padoktaki en yetenekli kişi olduğunu söyledim, bunu asla inkar etmeyeceğim."

"Yine de motosiklete binip hemen öne geçmesi beni şaşırttı."

"Fakat zihinsel olarak bu gibi şeyleri bir kenara bırakıp, kendi işime bakıyorum. Kendim için ilerleyebileceğim bir temel oluşturmalıyım." dedi.

Scott Redding

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Scott Redding

Redding, yeni takımı Bonovo Action'da kendisini iyi hissettiğini de ekledi.

"Geçen yılki takımımdan çok farklı çalışıyorlar."

"Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var ama burada çok sakin bir ortam var ve kimsenin bana baskı yapmaması hoşuma gidiyor."

"Bir sıralama denemesi yapmak istediğim zaman şaşırdılar çünkü normalde testlerde bunu yapmam."

"Kendimi buna hazır hissettim ve daha fazla güven kazanmak istedim. Diğerleri sabah 11'de bunu yapmaya başlamıştı ki bu çılgınlıktı."

"Testlerde bunu neden yaptıklarını anlamıyorum."

"Motosikletim geçen yıla göre çok daha iyi çalışıyor. Daha rahat sürebiliyorum ve başka şeylere konsantre olabiliyorum."

"Veri analistim farklı çalışıyor. Eğer bir şey hissedersem ve bir şey denemek istersem, o zaman bunu yapıyoruz. Sadece bilgisayara bakmıyor, beni dinliyor."

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