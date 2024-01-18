Redding: "Toprak Razgatlıoğlu benden daha iyi bir sürücü değil"

Jonathan Rea ve Alvaro Bautista, 2019'dan bu yana -pek çok sebepten ötürü- Toprak Razgatlıoğlu'ndan daha fazla başarıya imza atmış olsa da, temsilcimiz herkes tarafından gridin en iyilerinden birisi hatta en iyisi olarak görülüyor.

Bu, sadece muhteşem sürüş stilinden değil, elde ettiği muhteşem sonuçlardan kaynaklanıyor. Temsilcimiz Kawasaki'nın müşteri motosikletiyle kazanmayı başardı ve daha sonra Yamaha'ya yıllar sonra ilk şampiyonluğunu getirdi.

Şimdi BMW'ye geçiyor ve pek çok kişi Alman üreticinin Toprak'la şampiyonluk yaşayabileceğini düşünmeye başladı.

Fakat Toprak'a yer açmak için Bonova takımına geçen Redding, temsilcimizin kendisinden daha iyi olmadığı görüşünde.

Berlin'deki BMW lansmanında SPEEDWEEK.com'a konuşan Redding, "Henüz onunla sürüş yapmadım çünkü testleri farklı günlerde yaptık."

"Henüz onunla ilgili herhangi bir veri de görmedim, öncelikle nerede yer aldığını öğrenmesi gerekiyor. Konuştuk, o da benim gibi ilerleme potansiyeli görüyor; aslında bunlar yıllardır söylediğim şeyler."

"Gelişim konusunda benimle aynı yaklaşımı benimsemesi iyi bir şey. BMW son altı ayda personel konusunda -bu yıl büyük fark yaratacak- bazı adımlar attı."

"Bence her şey iyi olacak. Artık bizi daha fazla dinliyorlar ve bunu gerçekleştirecek kişi de Toprak. Her şeyi ona bağlıyorlar."

"Benim için durum çok açık: o yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Onun benden daha iyi bir sürücü olduğunu düşünmüyorum. Beni yanlış anlamayın; o son derece iyi bir sürücü."

"Benim için bazı şeylerle ilgili her zaman soru işaretleri vardı. Onun nasıl yaklaştığını görmek ilginç olacak."

"BMW'ye katıldığımda altın çocuk benim. Fakat hiçbir zaman bunu gerçekleştirecek pakete sahip olamadım."

"Şimdi genel paket daha iyi fakat bir adım kenara çekildim ve eskisi kadar göz önünde değilim, bu da bana iyi geliyor." dedi.