Redding: "Toprak BMW'ye ne getirebilir bilmiyorum, ilginç bir tercih"

WSBK Misano hafta sonu, Perşembe günü gerçekleştirilen medya seanslarıyla başladı ve medya gününde herkesin ağzında tek bir konu vardı: Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW'ye geçmesi.

Griddeki sürücülerin neredeyse hepsi Toprak'ın BMW'ye geçişi olumlu yorumlarda bulunsalar da belki de önümüzdeki yıl Toprak'ın takım arkadaşı olacak Scott Redding, diğer sürücüler kadar olumlu değildi.

Toprak'ın BMW'ye geçmesine şaşırdığına söyleyen Redding, temsilcimizin "BMW'ye ne getirebileceğinden" emin değil.

Konu hakkında konuşan Redding, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, benim için büyük bir sürprizdi ve herkes için de büyük bir sürprizdi."

"Toprak, BMW'ye ne getirebilir bilmiyorum. Özellikle de onun sürüş stiline bakarak konuşursam, [Toprak'ın BMW'ye ne katabileceği] benim için bir sır."

"Neler olacağını zaman gösterecek. Söyleyebileceğim çok bir şey yok."

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Redding, 2024'te BMW ile yarışacak mı?

Son 2 yıldır BMW ile yarışan Redding, kesinlikle beklentisinden çok daha yavaş bir motosikletle mücadele etti ve BMW dönemi, Redding'e istediğini getirmedi.

Redding'in BMW ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kendisinin BMW ile kalıp kalmayacağını karar vermesi gerek. Eğer Redding takımda kalmaya devam ederse, gelecek sezon Toprak'ın takım arkadaşı olacak.

İngiliz sürücü, geleceği hakkında şunları söyledi: "BMW ile devam edip etmeyeceğime karar vermek için 15 Temmuz'a kadar zamanım var. Tabii ki hâlâ motosikleti en iyi hâline getirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz."

"Şimdi sadece Toprak'ın herkesi şok eden kararının ardından dikkatin oradan uzaklaşmasını beklememiz gerek. BMW'de iki zor yıl geçirdim ve dışarıya da bakıyorum ama önceliğim burada kalmak."

"Çok sıkı çalışıyoruz ama olmak istediğimiz yerde değiliz."