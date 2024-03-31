Redding: "Toprak benden daha iyi bir sürücü fakat onu yenebilirim"

Toprak Razgatlıoğlu, BMW ile Barselona'da harika bir performans sergileyerek hem ilk yarışı hem de Superpole yarışını kazanmıştı.

Dahası, Barselona gibi düşük tutuşlu bir pist M1000RR'nin zayıflıklarını ortaya çıkarıyor ve Toprak'ın da en sevdiği pistlerden birisi değil.

Hal böyle olunca bu zafer herkesi şaşırtmış durumda.

BMW fabrika takımının eski sürücüsü ve mevcut Bonovo sürücüsü Scott Redding de bu performansa şaşıranlardan birisi.

Motorsport.com'a konuşan Redding, "Zor bir hafta sonuydu ama bunu bekliyorduk."

"Toprak ve Van der Mark'ın bu hafta sonu sergilediği performans inanılmazdı; benim için sürpriz oldu."

"Toprak'ın kazanacağına dair her şeyimi ortaya koyardım ama bunun Barselona'da olmasını beklemiyordum. Şapkamı çıkarıyorum ve çok saygı duyuyorum."

"Motosiklet daha iyi olsa da aynı sorunu yaşıyorum. Bazı bölgelerde elektroniklerle mücadele ediyoruz. Sıcaklık ve lastiklerdeki değişim bizi geriye düşürüyor." dedi.

Toprak'ın verilerinden bir şey öğrenip öğrenemeyeceği sorusuna Britanyalı sürücü, "Bu hafta sonundan önce onun sürüş stilinin çok özel olduğunu söyleyebilirdim. Fakat yarıştan sonra birçok alanda benim de onun kadar iyi olduğumu fark ettim."

"Fren yaparken kesinlikle biraz daha fazla avantajı var. Eğer onun fren noktalarını kullanırsam, motorum onun gibi yavaşlamıyor. Ayar anlamında bunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Beni en çok etkileyen şey lastikleri koruyabilmesi."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ben de onun kadar iyi fren yapabiliyorum ama bunu her tur yapamıyorum. O bunu her tur yapabiliyor. Ben sınırdayım ve bir turda diğerinden daha iyi yapabiliyorum."

"Onun sürüş tarzı lastikleri koruyor çünkü virajlardan çıkarken çok fazla hızlanmasına gerek yok. Fakat ben bunu yapmak zorundayım çünkü onun kadar iyi olamıyorum. Yaptığı şey çok etkileyici."

"Öte yandan, benim için en zor yarış buydu. Şimdi nasıl ilerleyeceğinigöreceğiz."

"Barselona'da olanları gördükten sonra, podyum ve zafer için savaşabileceğimizi düşünüyorum."

"Bence Toprak benden daha iyi bir sürücü ve daha fazla doğal yeteneğe sahip. Biraz daha genç bir jenerasyondan geliyor ve biraz daha yetenekli. Her zaman 'Eğer benden daha iyi bir sürücü varsa o da Toprak'tır' derim ama bu onu yenemeyeceğim anlamına gelmiyor."

"Yarışta pek çok şey mümkün. Fakat şu anda motosikletle çok iyi adapte oldum. Zor geçen birkaç yılın ardından alışkanlıklarımdan kurtulmam gerekiyor. Tekrar Scott Redding gibi sürmeliyim. O zaman, sezon boyunca bazı önemli anlar göreceğiz. Fakat önce istediğim şekilde sürmeliyim."

"Motosiklet üzerinde daha tutarlı bir his bulmalıyım. İlk yarışlar için hedef bu. Barcelona'nın benim için en zor pist olduğunu düşünürsek çok geride değiliz."

"Assen ve sonrasında her şey çok daha iyi olacak. O sevdiğim bir pist."