Redding: "Şimdiye kadar Toprak'ın sürüş tarzını kopyalayabilen birini görmedim"
Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Scott Redding, Toprak Razgatlıoğlu'nun diğer sürücülerden ayıran şeyin "benzersiz sürüş stili" olduğunu ve onun gibi sürebilen başka biri daha görmediğini söyledi.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 39 zafer alan ve 2021'de şampiyon olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun diğer sürücülerden farklı bir sürüş tarzı var.
Özellikle frenleme tarzıyla öne çıkan Toprak, viraj girişlerinde diğer sürücülerden farklı bir yaklaşım benimsiyor.
Bu yıl BMW'ye geçen Toprak, burada farklı bir tabloyla karşı karşıya kalacak çünkü BMW sürücüleri viraj girişinin M1000RR'ın en güçlü yanı olmadığını düşünüyorlar.
Önümüzdeki sezon Toprak, Michael van der Mark ve Garrett Gerloff ile birlikte dört BMW fabrika sürücüsünden biri olan Scott Redding SPEEDWEEK.com'a yaptığı açıklamada, Toprak'la ilgili şöyle dedi: "Toprak'ın onu diğerlerinden ayıran bir özelliği var."
"Onu taklit etmek çok zor. Şimdiye kadar onun gibi süren birini bulamadım. BMW frenlerde iyi ama frenleme sırasında arka tekerleğin yerden kalkması işleri bozuyor."
"Sorun o zaman başlıyor. Çünkü o zaman aşağı indiğinde neler yaşanacağı %50'ye %50 oluyor."
"Belki de fren konusundaki yeteneği benim düşündüğümden daha fazladır ve bir şekilde bunun üstesinden gelir."
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Scott Redding, Bonovo Action BMW
"Eğer durum buysa, sorun yok. Belki bize yardımcı olacak bir yön gösterebilir. Farklı bir sürüş tarzı gerektiren başka motosikletlere bindi, bu yüzden bize çok şey katacaktır."
"Onun için işe yarasa da yaramasa da, kesinlikle bu bilgiye sahip olacağız. Buna ihtiyacımız var."
Portimao'daki ikinci test gününde Toprak, Redding'in frenlemeyle ilgili anlattıklarını yaşadı ve kaza yaptı.
Temsilcimiz, "5. virajda garip bir kaza geçirdim. Sert fren yapmaya çalıştım, arka tekerlek kalktı aşağı indi ve sonra çok fazla kaymaya başladı."
"Sol tarafımın üzerine düştüm, büyük bir kaza değildi. Ondan sonra motosikleti anladığımdan emin olmak için sürmeye devam ettim."
"Dört yıl mavi motosikleti kullandıktan sonra BMW çok farklı geliyor fakat adapte olmaya başladım. Ön tarafın eskisinden çok daha iyi olduğunu hissettim." dedi.
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