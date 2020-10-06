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Redding, Magny-Cours galibiyetiyle “kendini kanıtlamak” istemiş

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Redding, Magny-Cours galibiyetiyle “kendini kanıtlamak” istemiş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sebastian Fränzschky, Writer
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Ducati sürücüsü Scott Redding, Jonathan Rea’yı direkt bir mücadelede yenerek ve Magny-Cours'taki son Dünya Superbike yarışını kazanarak kendini kanıtlamak istediğini söyledi.

Hafta sonunun büyük kısmında Redding, liderlik eden pilotların ıslak zemindeki performansına yetişemedi ve sıralama turlarını takım arkadaşı Chaz Davies ile Go Eleven Ducati takımından Michael Ruben Rinaldi’nin arkasında 10. sırada tamamladı.

İlk iki yarışı da podyumun dışında kapattıktan sonra motosiklet ayarındaki büyük bir değişim Redding’in 2. yarışın ilk iki turunda 4.lükten 2.liğe sıçramasını sağladı. Sonrasında da pole pozisyonundaki Rea’ya 9. virajda blok geçişi yapan Redding, yarışa liderlik etti.

Redding damalı bayrağı 2.5 saniyelik farkla geçti, Rea ise kuruyan pistte zorlanıp 4.lüğe düştü. Böylece Estoril’deki sezon finaline yaklaşırken eski MotoGP sürücüsünün azalan şampiyonluk umudu yeniden alevlendi.

Sezonun sondan 2. yarışından sonra konuşan Redding, kendisini durmadan hedef alanlara ıslak zeminde de tüm yıl boyunca kuru zeminde olduğu gibi rekabetçi olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

Redding, “Tüm hafta boyunca yağmurda zorlandım ve birçok insan da ‘Biliyorsunuz Scott zaten yağmurda pek iyi sayılmaz, vs. vs.’ gibisinden konuştu. Her zamanki tantana. Ben de kendimi kanıtlamış oldum.”

“Motosikletin ayarı beni biraz geriye çekiyordu. Takıma bunu çözebilirsek burada galibiyet için savaşabileceğimi söyledim.”

“İyi hissettim. Yağmur daha çok bastırsaydı belki durum değişirdi ama o şartlarda iyi hissettim. Alabileceğim en yüksek puanı almam gerekiyordu. Yarışı kazandığım için gerçekten mutluyum.”

“Yarışa girerken belki benimle Jonathan arasında geçer diye düşünmüştüm. Sahip olduğu formla belki yarışın sonu için cebinden bir şeyler çıkarır zannetmiştim ama ikimizin arasındaki mücadelenin sonunda Estoril’e giderken birkaç puan farkı kapatabilen ben oldum.”

“Halen büyük bir puan farkı var ama sezonun son yarışında her şey olabilir.” dedi.

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Redding WBSK’de şu ana kadar etkileyici bir çaylak sezonu geçirdi. Seriye önceki senenin İngiltere Superbike şampiyonu olarak katılan Redding, 5 galibiyet ve 6 podyumla şampiyonluk yolunda Rea’nın en yakın rakibi haline geldi.

İngiliz sürücü Magny-Cours'ta kendisinin ve Ducati’nin çıkardığı dersin gelecek sene Rea ve Kawasaki’nin şampiyonluk hegemonyasını sonlandırabilmeleri yolunda fayda sağlayacağını düşünüyor.

Redding, “Her zaman kazanıyor olmasak, şampiyonluk için çok bir şansımız olmasa bile hepsi benim için bir ders. Büyük bir sünger gibiyim; ıslak zemine, geçiş zeminine, elektroniklerin nasıl çalıştığına dair her şeyi öğrenmeye çalışıyorum.”

“Tüm hafta sonu boyunca kurtulmaya çalıştığımız bazı şeyler oldu. Final yarışında ise her şeyin iyi çalıştığını söyleyebilirim. Fakat onun haricinde hep bir şeylerle uğraşıyordum. Şimdi bir daha aynı duruma düştüğümüzde, doğru çözüme sahibiz.”

“Kawasaki ve Jonathan gibi, 5 yıldır aynı motosiklette. O sorunları muhtemelen benim Superbike'ta yarıştığımdan daha çok yaşamışlardır. Hepsini cebe atmışlar, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.”

“Bizim yapmamız gereken bu, her seansta benim ve motosikletten aldığım his için olabildiğince veri ve bilgi toplamak. Tabi takım için de, sonuçta halen yeni bir motosiklet.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Pilotlar Scott Redding
Takımlar Ducati Aruba.IT
Editör Rachit Thukral

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