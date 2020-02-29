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World Superbike / Phillip Island / Son dakika

Redding: "İlk WSBK yarışımda podyuma çıktığım için rahatladım"

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Redding: "İlk WSBK yarışımda podyuma çıktığım için rahatladım"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
29 Şub 2020 18:47

Scott Redding, çıktığı ilk Dünya Superbike Şampiyonası yarışı olan Phillip Island'da, birinciliği kaybetmesine rağmen podyuma çıktığı için rahatlamış hissettiğini söyledi.

Fabrika Ducati'sinde Alvaro Bautista'nın yerini alan son Britanya Superbike şampiyonu Redding, WSBK tarihinin en yakın ikinci podyum finişinde yarışı Toprak Razgatlıoğlu ve Alex Lowes'un arkasında üçüncü sırada tamamladı. 

İngiliz sürücü yarışın orta noktalarında birkaç turu önde götürdü, pole pozisyonundan yarışa başlayan Tom Sykes'ı 12.turda geride bıraktı ancak yaptığı hatayla beraber 4.'lüğe geriledi.

Son viraja girerken Michael van der Mark'ın Yamaha'sını geride bırakan Redding'in önünde sadece Lowes'un Kawasaki'si ve Razgatlıoğlu'nun Yamaha'sı bulunuyordu.

"Podyumda olduğum için çok mutlu oldum." diyen Redding açıklamasına şu şekilde devam etti: "Podyuma çıkmak ve galibiyete yaklaşmak sezon için iyi bir başlangıç oldu."

"Bu yarıştan çok fazla şey öğrendik böylece sezona daha iyi hazırlanabileceğiz. Şanslı olup yakaladığım bir podyum değildi, gerçekten çok rekabetçiydik. Birkaç tur boyunca yarışı lider götürdük, kendimi çok özgüvenli hissediyorum."

"İlk yarışımı tamamladığım için mutluyum; puanlar almayı başardık. Şu anda biraz rahatlayabilirim. Biraz gergindim çünkü buradaki sürücülerin ne kadar agresif olduklarını bilmiyordum ve gerçekten insanların ve kendilerinin dediği kadar agresiflermiş."

"Yarış gerçekten inanılmazdı. Bu yarışın bir parçası olduğum için çok mutluyum, motosikletteyken çok heyecanlı bir rekabet içerisindeydim bu yüzden izleyiciler için iyi bir şov ortaya koyduğumuza inanıyorum. Galibiyete bu kadar yakın olduğumuz göz önüne alındığında, bu hafta sonu bitmeden galibiyet almak istiyorum."

Pazar günkü yarışta galibiyet için ihtiyacı olan şeyin ne olduğu sorulduğunda, eski MotoGP sürücüsü şu yanıtı verdi: "Kesinlikle daha çok ön lastik yol tutuşu. Ön lastiğim çok aşınıyordu ve ön lastiği çok fazla korumaya çalışıyordum. Galibiyetten çok uzak değildik, bu yüzden değiştirmemiz gereken şey çok küçük."

"Eğer motosikletin sol tarafını birazcık geliştirebilirsek, aynı bugün olduğu gibi Pazar günü de galibiyet için savaşmak için iyi bir konumda oluruz."

Redding aynı zamanda Jonathan Rea'nın kazası hakkında da konuştu. Rea, BMW sürücüsü Tom Sykes ile yarışın ilk turunda liderlik için mücadele ederken pist dışına çıkmış ve daha sonrasında yükselmeye çalışırken kaza yapmıştı. 

"Tom ve Jonny arasındaki kazayı gördüm." diyen Redding ekledi: "Daha sonrasında da bir Kawasaki'nin kaza yaptığını gördüm ve sonrasında öğrendim ki o Jonny'miş. Şanslıyız ki durumu iyi, sadece birkaç çiziği var, ancak genel olarak onun iyi olması iyi bir durum ve böylece yarış hafta sonuna da devam edebilecek."

"Çok iyi bir kapışmaydı, bu yüzden Jonny'nin deneyimini kapışmaya eklemek işleri daha ilginç yapabilirdi."

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Phillip Island
Pilotlar Scott Redding
Takımlar Ducati Aruba.IT
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Phillip Island

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