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World Superbike / Assen Haberler

Redding: "BMW için beşinci sıra hiçbir şeyi değiştirmedi"

Scott Redding, Assen'deki ikinci yarışta elde ettiği beşinciliğe rağmen BMW'nin herhangi bir ilerleme kaydetmediğini söylüyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Altay Gök
Redding: "BMW için beşinci sıra hiçbir şeyi değiştirmedi"
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Redding, Ducati ile düzenli olarak yarış kazandığı sezonların ardından 2022 için BMW ile anlaşmıştı, fakat ilk iki hafta sonunun ardından Redding için yeni takımındaki yeni hayatı pek de kolay geçmiyor.

Aragon'da Redding'in BMW'deki ilk hafta sonu, ilk 10'a girmeyi başaramadığı ve son yarışı tamamlayamadığı, kelimenin tam anlamıyla felaket dolu bir hafta sonu olmuştu.

Bir sonraki yarış hafta sonunda, Assen'de durum göreli olarak daha iyiydi. Redding hafta sonunun ilk yarışında, liderin 25 saniye gerisinde dokuzuncu oldu ve bu sezon ilk kez ilk 10'a girdi.

İkinci yarışta ise şans sonunda Britanyalı pilotun yüzüne güldü. Redding, büyük bölümünü dördüncü sırada götürdüğü yarışta damalı bayrağı altıncı sırada gördü fakat Axel Bassani'nin yarışın ardından aldığı ceza ile mücadeleyi beşinci tamamlamayı başardı.

Ancak Redding, bu sonuçta son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu ile Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın yaptığı kazanın yarışın gidişatını tamamen değiştirmesinin payı olduğunu düşünüyor.

Redding, "Hiçbir şey değişmedi. Tur zamanlarımız neredeyse aynıydı, startım da pek iyi değildi, fakat ilk virajdaki kaostan faydalandım ve şanslıydım ki aradan sıyrıldım."

"Sonrasında Johnny ve Toprak arasında bir kaza yaşandı ve ön gruptakiler bir anda gaza bastılar. Ben de 'pekala, bakalım yetişebilecek miyim' diye düşündüm ve hızımı arttırdım."

“Grubun hemen arkasına geldiğimde oldukça rahat hissediyordum. Bassani, Rinaldi, ve Lowes'u geçebildim. Kendimi oldukça iyi hissediyordum ama kelimenin tam anlamıyla %110'umu veriyordum, motosikletle resmen güreşiyordum. Lanet olası bir timsahın üstünde gibiydim, motosiklet sürekli titriyordu."

"Bitime birkaç tur kala arka lastik ufalanmaya başladı, bu yüzden arka tarafta yeterince yol tutuşu yoktu. tutuşum yoktu. Bu yüzden kendi kendime 'sadece yarışı bitirmek istiyorum' dedim. Sonra da Lowes ve Bassani beni geçti.

"Savunma yapmaya çalıştım ama yol tutuşu sıfıra yakındı. Tam anlamıyla yarı yolda kalmış gibiydim." dedi.

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Redding, BMW'nin daha iyi olması için öncelik vermesi gereken tek bir alan olmadığını söylemekle birlikte, sıralamalarda Loris Baz'ın altı sıra gerisinde kalmasının ardından, tek turdaki hızını bir zayıflık olarak tanımladı.

Britanyalı pilot, "Çok uzaktayız. Fark önceki yarışlara göre daha az olsa da sanırım kaza bize aşağı yukarı iki saniye kazandırdı."

“Durum zor, çünkü pistin her yerinde zaman kaybediyoruz. Her şeyden ödün vermek zorunda kalıyorum, dolayısıyla benim için de zor." 

"Bazen çok zaman kaybediyoruz, bazen ise iyi oluyoruz. Performansımız daima tutarlı değil." 

"Sıralama turları büyük bir faktör, yarış startı ​​büyük bir faktör, ilk tur büyük bir faktör. En sonunda ise lastikler büyük bir faktör. Fakat tüm BMW'ler daha starttan itibaren geriye gidyor. Bunu iyileştirmeliyiz."

"Sıralamaları geliştirmem gerekiyor çünkü Baz gridde iyi bir pozisyondaydı. En iyisi değil ama daha iyiydi. Bu pistte ilk beş veya ilk altı için hızım olduğunu biliyorum. Estoril'de ne olacağını kim bilebilir. Piste çıkacak ve göreceğiz." dedi.

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