Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

Redding ve Bautista'nın arasının pek iyi olmadığı bir gerçek.

Geçmişte ikili arasında bazı sözlü atışmalar yaşandı ve son olay Misano'daki son WSBK hafta sonunda gerçekleşti. Medyaya konuşan son dünya şampiyonu, BMW'deki durumla ilgili düşüncelerini paylaştı ve Bautista hakkında da konuştu.

Bautista, "Toprak'ın BMW ile hızlı olmasını bekliyordum."

"Önceki yıllarda BMW'lerin arkasında sürdüğümde motosikletin büyük sorunları olmadığını fark etmiştim. Dışarıdan bakıldığında iyi bir motosiklet gibi görünüyordu."

"Benim için sorun motosiklet değildi. Sorun sürücülerdi." dedi.

İspanyol, Razgatlıoğlu'nu en iyi sürücü olarak nitelendirirken, diğerlerinde durumun böyle olmadığını belirtti: "Diğer sürücülerin seviyesi muhtemelen gerçekten hızlı olmak için yeterli değil."

Ancak Michael van der Mark'ı savundu: "Kısa sürede çok fazla sakatlık geçirdi. İyi bir potansiyeli var ama yaşadığı sakatlıklar yüzünden bunu gösteremedi."

Öte yandan, WSBK'da on iki galibiyeti olmasına rağmen Redding için iyi şeyler söylemedi: "Scott Ducati'ye çok öndeyken geldi. Ancak Ducati'deki ikinci yılı iyi değildi. Çok iyi bir motosiklete binmek ile daha sonra çalışmak zorunda kaldığınız bir motosiklete binmek arasında fark var."

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Redding ile Toprak'ı karşılaştırırsanız, Toprak'ın açık ara daha iyi bir sürücü olduğunu görürsünüz. Bu sadece sürüşün kendisiyle değil tüm alanlarla ilgili; buna çalışma şekli ve pist dışında söylenenler de dahil."

"Toprak bir sürücü olarak daha odaklanmış durumda. Tutum çok önemlidir. Redding bazen güçlü ama bazen de değil."

Motorsport.com tarafından Redding'den Bautista'nın sözlerine yanıt vermesi istendiğinde Britanyalı, "Evet, bunları duydum. Açıkçası sorununun ne olduğunu bilmiyorum."

"Kariyeri boyunca çoğu zaman ortalama bir sürücü oldu. Bilmiyorum, belki bu ağırlık tartışması yüzünden benden hoşlanmıyor ama umursamıyorum. Tam bir çocuk gibi davranıyor." şeklinde konuştu.

Bautista, Ducati ile Superbike'a başladıktan ve sezon başında birçok zafer kazandıktan sonra, 2019'un sonunda sürpriz bir şekilde Honda'ya geçti.

Britanyalı bu konu hakkında, "En iyi motosiklete sahiptim ve bu değişti. Şimdi durum yine farklı olduğu için başkalarına dert yanmaya çalışıyor. Bir baba ve yetişkin biri için böyle şeyler söyleyerek çocukça davranışlar sergilemiş oluyor."

"Benim hakkımda sadece medyada konuşuyor çünkü şu anda iyi sonuçlar almak için mücadele ettiğimi biliyor." dedi.