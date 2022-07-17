Redding: "Bautista daha kısa ve daha hafif olduğu için haksız bir avantaja sahip"

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Honda ile geçirdiği iki zayıf sezonun ardından Redding'in yerine Ducati'ye dönen Bautista, sezona oldukça güçlü bir başlangıç yaptı. Güncellenmiş Panigale V4 R'a uyum sağlamayı başaran Bautista, ilk 12 yarışta 6 galibiyet elde etti.

Puan tablosunda büyük bir avantaj elde eden İspanyol sürücü, an itibariyle altı kez dünya şampiyonu Rea'in 36, son şampiyon Razgatlıoğlu'nun ise 43 puan önünde yer alıyor.

Bautista, WSBK gridinin en ufak sürücülerinden biri. Boyu 1.69, kilosu 60 olan Ducati sürücüsü, ağırlık anlamında Rea (70 kilo), Razgatlıoğlu (68 kilo) ve Redding'e (78 kilo) göre oldukça avantajlı bir konumda.

Hem motosikleti, hem de sürücüyü hesaba katan bir minimum ağırlık düzenlemesi getirilmesini isteyen Redding, Bautista'nın daha küçük bedeninin onu Rea ve Razgatlıoğlu ile yapılan şampiyonluk savaşında otomatik favori haline getirdiğini düşünüyor.

GPOne.com'a konuşan BMW sürücüsü, “20 kg daha zayıf olsaydım iki ya da üç kez dünya şampiyonu olabilirdim."

"Bautista favori ama bana göre olanlar doğru değil. Alvaro'nun diğer sürücülere göre açık bir avantajı var. Rea ve Toprak'ın motosikleti ne kadar zorladığına dikkat edin. Bautista'nın düzlükte etkileyici bir üstünlüğü var ve bu doğru değil.

"Bence Toprak daha yetenekli ama düzlükte zaman kaybediyor ve ağırlık nedeniyle ceza çekiyor olması doğru değil, bu durum Johnny için de geçerli."

"Diğer tüm kategorilerde veya F1'de olduğu gibi bir motosiklet ve sürücü ağırlığı sınırına ihtiyacımız olacak. Alvaro'yu işaret etmek için burada değilim ama ben böyle düşünüyorum." dedi.

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Redding'in açıklamalarına sert bir şekilde yanıt veren Bautista, İngiliz sürücünün WSBK'da daha rekabetçi olmak istiyorsa kilo vermesi gerektiğini söyledi.

GPOne'a konuşan şampiyona lideri, "Bana göre bu sadece saçmalık. Mesele sürekli daha hızlı olmayı istemekten ibaret. Aleix Espargaro'ya [MotoGP sürücüsü] bakın, Scott gibi çok uzun, antrenman yaparken çok zorlanıyor ve kilosu belki benden altı kilo daha fazla."

"Scott düzlükte daha hızlı olmak istiyorsa o zaman biraz kas kaybetmesi gerek. Ancak sonra bisikleti daha az kas ve daha az güçle hareket ettirmeniz gerekiyor, dolayısıyla benim durumumda olumlu ve olumsuz noktalar var."

"Benim için bu ağırlıkta motosiklete minimum ağırlık koymak aptalca bir şey. Yarışların çoğunda bu motosikletlerin tüm gücünü kullanmıyoruz.”

Alvaro Bautista and Scott Redding in 2014 Photo by: Team Gresini