Redding, Barcelona'da podyum hedeflemiyor

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Temmuz ayındaki Donington Park hafta sonunda Kalex üretimi yeni bir salıncak koluna geçiş yapan ve Superpole yarışında üçüncü olan Redding, Most'taki ilk yarışta üçüncü ve Magny-Cours'taki ilk yarışta ikinci olarak her hafta sonu en az bir kez podyuma çıktı.

İyi bir tempo tutturan Redding buna rağmen motosikletlerine uymayan ve geçen ay gerçekleştirilen testlerde büyük farkla geride kaldıkları Barcelona'da podyumun çok uzak bir hedef olduğunu düşünüyor.

Redding, "Dürüst olmak gerekirse, Barcelona bizim için sezonun en zorlu mücadelelerinden biri olacak. Uzun virajlarda tam anlamıyla acı çekiyoruz, öğrenmemiz gereken şeyler var. Evet, burada test yaptık, ancak diğer takımlar da yaptılar, dolayısıyla gelecek yıl daha iyi olmak için gelişmemiz şart."

"Kolay olmayacağını biliyorum, bu nedenle muhtemelen hedefim podyum olmayacak. Podyumu unutmalı ve mücadeleyi en iyi nerede tamamlayabileceğime odaklanmalıyım."

"Magny-Cours'ta daha fazlasını bekliyordum, bu nedenle orada mücadeleye daha çok asıldım, ancak Barcelona'da biraz geri çekilecek, birkaç şeyi anlamaya çalışacak ve Portimao'da daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.

Magny-Cours'taki ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu ve Jonathan Rea'nın kazalarının da yardımıyla ikinci olan Redding, Superpole yarışında beşinci, ikinci yarışta ise altıncı olarak güçlü puanlar topladı.

Neden ikinci yarışta daha az rekabetçi olduklarını açıklayan Redding, yağmur altında gerçekleştirilen Cuma antrenmanlarının BMW'nin ilk yarıştaki gerçek rekabet seviyesini gizlediğini ve zayıflıklarının Pazar günü daha fazla ortaya çıktığını itiraf etti.

Redding, "Birkaç virajda hızlanma konusunda çok zaman kaybediyordum, bu da bir başka zayıf noktam ama gerçekten yapabileceğimiz bir şey yoktu. Aşırı hızlanmak zorunda kaldım ve ön lastiği tahrip etmeye başladım."

"Zorlu bir mücadeleydi, dayanabildiğim kadar dayandım ama hızlanma konusunda onlarla mücadele edemeyecek kadar dezavantajlıydım."

"[Cumartesi günü] insanların kuru zeminde daha az pist süresi vardı, bu yüzden bence sürücüler daha fazla fark yaratabilirdi, ama Pazar günü herkesin verileri kontrol etmek, bazı şeyleri değiştirmek ve bir adım atmak için zamanı vardı." dedi.