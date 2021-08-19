Redding, 2022'de BMW ile yarışacak!

Redding, Ducati fabrika takımı ile geçirdiği iki yılın ardından gelecek yıl Shaun Muir Racing tarafından yönetilen BMW M100RR motosikletinden birinde yarışacak ve Michael van der Mark'ın yenide takım arkadaşı olacak.

Bu, genel olarak beklenmedik bir karar olsa da, Redding son haftalarda bunun olabileceğine dair bazı imalarda bulunmuştu.

BMW Motorrad Motorsport Direktörü Marc Bongers, “Scott'ı Dünya Superbike ekibimize davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Son yıllarda, MotoGP'den Britanya Superbike'a, oradan da Dünya Superbike'a iyi geçişlerle beraber griddeki en güçlü sürücülerden biri olduğunu kanıtladı."

"Bu nedenle Scott'ın mücadele ruhu ve kazanma isteğinin BMW Motorrad WorldSBK ekibi için mükemmel bir destek ve tüm Dünya Superbike projemiz için bir başka ek güç olacağına inanıyoruz. Scott'a hoşgeldin diyoruz ve gelecekte güçlü bir ilişkiye sahip olmayı bekliyoruz." dedi.

Teorik olarak Redding, 2013 Dünya Superbike şampiyonu Tomy Skyes'ın BMW fabrika takımındaki yerini aldı. Fakat takım Sykes ile sözleşmesini uzatmak için görüşmeler düzenlediğini doğruladı.

Bu, gelecek yıl BMW'nin üçüncü bir fabrika motosikletine sahip olabileceği veya Sykes'ın uydu takımlarından birine geçebileceği anlamına geliyor.

Redding, Panigale V4 R ile Britanya Superbike şampiyonluğunu kazanmasının ardından geçen yıl Ducati'ye katılmış ve Honda'ya geçen Alvaro Bautista'nın yerini almıştı.

O yıl şampiyonayı Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in ardında bitirdi ve şu anda hem Rea hem de Yamaha'dan Toprak Razgatlıoğlu'nun gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Redding'in ayrılığı eski Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın 2022'de Michael Ruben Rinaldi'nin takım arkadaşı olma ihtimalini artıyor. İspanyol sürücü, Speedweek'e verdiği demeçte başka bir üreticiden teklif aldığını açıklamıştı.

Honda'da Bautista'nın ayrılması halinde Go Eleven Ducati adına yarışan Chaz Davies'in Japon üreticiye geçebileceği öne sürülüyor.