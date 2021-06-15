Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu
World Superbike / Misano Haberler

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Lorenza D'Adderio
, Featured writer
Çeviren:
Selin Elif Köse

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Misano’da galibiyet için mücadele edecek hıza sahip olmadığını kabul etti ve hafta sonunu “az hasarla” atlattığını söyledi.

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"

Rea, İtalya’da 3 kez 3. sırada finiş gördü ve bunların hepsinde galibiyetten 5 saniyeden fazla uzak kaldı. Böylelikle Kawasaki sürücüsü kendi standartlarına göre ortalamanın altında bir hafta sonu geçirmiş oldu.

Hem Aragon hem de Estoril’de zafer kazanan Rea, bu sene ilk kez bir yarış hafta sonundan galibiyet kazanamadan ayrılmış oldu.

Bu durum Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu’nun zaferiyle birlikte aradaki farkı 20 puana indirmesi anlamına geliyordu. Fakat, bir diğer rakibi Ducati sürücüsü Scott Redding ise podyum finişi görememesi sonrasında 45 puan geriye düşmüş oldu.

Rea, cuma günü ilk antrenman seansında fren sorunlarıyla karşılaştıktan sonra tüm hafta sonu çok temkinli davranması gerektiğini söylerken hatalarının Ducati'den Michael Ruben Rinaldi ve Razgatlıoğlu'ndan daha fazla “cezalandırıldığını” hissettiğini belirtti.

Rea, “Bu hafta sonunu kabullenmem gerek. İlk iki antrenman seansında arka frenlerim çalışmıyordu ve bu yüzden agresif bir strateji kullanamadım.”

“Yine de şampiyona açısından az hasar aldık. Puanlar topladım, yarışı bitirmem gereken yerde bitirdim ve cumartesi günü çok şanslıydım, bu yüzden bu konuda mutluyum.”

“Bir noktada Rinaldi'ye çok yakınmışım gibi hissettim ama altı altıncı virajda hızlanması ve bu hızını koruması beni yanıtsız bıraktı."

“Son virajda bazı hatalar yapıyordu ve belki onu birinci virajda geçebilirim diye düşündüm. Ancak o, vites değiştirdiği anda motosiklet çok hızlandı. Bu yüzden onunla mücadele bile edemedim ama buna yaklaşmıştım.”

“Diğer sürücüleri izlediğimde, tur süresini koruyarak ufak hatalar yaptıklarını görüyorum ama ben küçük bir hata yapar yapmaz ceza alıyorum. Bir anda motosikleti durdurmam mümkün değil.”

Kawasaki’nin bu hafta sonu rakiplerine kıyasla ne konuda eksik olduğu sorulduğunda Rea, “Bence cumartesi günkü en büyük eksiğimiz motosikletin yönünü değiştirmenin zor olmasıydı, bu yüzden 1’den 1, 2, 3, 4 ve 5. virajlarda bununla başa çıkmak için mücadele ediyordum.”

“Motosiklete agresif davranıyordum çünkü motosiklet çok fazla hareket ediyordu ve sonra hızımı kaybettim. Zaten az olan yol tutuşumu kayboldu.” dedi.

Rea, hafta sonunun ilk yarışında Rinaldi’yi geçmeye yaklaşmıştı fakat 1. virajda neredeyse motosikletinden düşüyordu. Fakat 34 yaşındaki sürücü inanılmaz bir şekilde düşmemeyi başardı ve sadece Razgatlıoğlu’na geçilerek 1 pozisyon kaybetti.

Rea, “Bunu Marc Marquez’den öğrendim demek isterdim ama tamamen şanstı.”

“O anda yarışım bitti sanmıştım ancak frenlere öyle sert bastım ki çakıl havuzuna girmeden yarışa tekrar dönebildim.” diye ekledi.

paylaşım
yorumlar
Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu

Önceki haber

Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull'dan gönderilen Kvyat, neden F1'e dönmeyi hak ettiğini düşünüyor?

11s
2
Formula 1

Perez: ''Max, bazı kişilerin aksine durmadan çalışıyor''

12s
3
Formula 1

Vettel: "Alt kategorilerde yarışmanın maliyetleri düşürülmeli"

14s
4
Formula 1

Aston Martin, 2025’e kadar F1 dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

13s
5
World Superbike

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"

43 dk
Son Haberler
Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"
SBK

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"

43dk
Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu
SBK

Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu

13 Haz 2021
WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı
SBK

WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı

13 Haz 2021
WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu
SBK

WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu

13 Haz 2021
WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu
SBK

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

12 Haz 2021
Son Videolar
Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike
29 Şub 2020

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu Misano
World Superbike

WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak Misano
World Superbike

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak

WSBK Misano 2. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 4. oldu Misano
World Superbike

WSBK Misano 2. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 4. oldu

Jonathan Rea Daha fazlası
Jonathan Rea
WSBK Estoril: Rea yine pole pozisyonunda, Toprak 4. oldu Estoril
World Superbike

WSBK Estoril: Rea yine pole pozisyonunda, Toprak 4. oldu

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli” Aragon
World Superbike

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”

WSBK Aragon: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak'ın zaman turu silindi Aragon
World Superbike

WSBK Aragon: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak'ın zaman turu silindi

Kawasaki Racing Daha fazlası
Kawasaki Racing
Dünya Superbike testi 2. gün: Rea ikinci günde de zirvede
World Superbike

Dünya Superbike testi 2. gün: Rea ikinci günde de zirvede

Dünya Superbike Barselona testi 1. gün: Rea lider, Toprak altıncı
World Superbike

Dünya Superbike Barselona testi 1. gün: Rea lider, Toprak altıncı

Kawasaki, 2021 Dünya Superbike motosikletinin örtüsünü kaldırdı
World Superbike

Kawasaki, 2021 Dünya Superbike motosikletinin örtüsünü kaldırdı

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull'dan gönderilen Kvyat, neden F1'e dönmeyi hak ettiğini düşünüyor?
Formula 1 Formula 1

Red Bull'dan gönderilen Kvyat, neden F1'e dönmeyi hak ettiğini düşünüyor?

Perez: ''Max, bazı kişilerin aksine durmadan çalışıyor''
Formula 1 Formula 1

Perez: ''Max, bazı kişilerin aksine durmadan çalışıyor''

Vettel: "Alt kategorilerde yarışmanın maliyetleri düşürülmeli"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Alt kategorilerde yarışmanın maliyetleri düşürülmeli"

Aston Martin, 2025’e kadar F1 dünya şampiyonu olmayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, 2025’e kadar F1 dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"
World Superbike World Superbike

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"

Steiner: "Her türlü fırsattan en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Her türlü fırsattan en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor"

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?

Honda patronuna göre Japonya'da iki yarış yapılması "imkansız"
Formula 1 Formula 1

Honda patronuna göre Japonya'da iki yarış yapılması "imkansız"

Son Haberler

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"
World Superbike World Superbike

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"

Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu
World Superbike World Superbike

Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu

WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı

WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.