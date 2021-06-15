Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"

Rea, İtalya’da 3 kez 3. sırada finiş gördü ve bunların hepsinde galibiyetten 5 saniyeden fazla uzak kaldı. Böylelikle Kawasaki sürücüsü kendi standartlarına göre ortalamanın altında bir hafta sonu geçirmiş oldu.

Hem Aragon hem de Estoril’de zafer kazanan Rea, bu sene ilk kez bir yarış hafta sonundan galibiyet kazanamadan ayrılmış oldu.

Bu durum Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu’nun zaferiyle birlikte aradaki farkı 20 puana indirmesi anlamına geliyordu. Fakat, bir diğer rakibi Ducati sürücüsü Scott Redding ise podyum finişi görememesi sonrasında 45 puan geriye düşmüş oldu.

Rea, cuma günü ilk antrenman seansında fren sorunlarıyla karşılaştıktan sonra tüm hafta sonu çok temkinli davranması gerektiğini söylerken hatalarının Ducati'den Michael Ruben Rinaldi ve Razgatlıoğlu'ndan daha fazla “cezalandırıldığını” hissettiğini belirtti.

Rea, “Bu hafta sonunu kabullenmem gerek. İlk iki antrenman seansında arka frenlerim çalışmıyordu ve bu yüzden agresif bir strateji kullanamadım.”

“Yine de şampiyona açısından az hasar aldık. Puanlar topladım, yarışı bitirmem gereken yerde bitirdim ve cumartesi günü çok şanslıydım, bu yüzden bu konuda mutluyum.”

“Bir noktada Rinaldi'ye çok yakınmışım gibi hissettim ama altı altıncı virajda hızlanması ve bu hızını koruması beni yanıtsız bıraktı."

“Son virajda bazı hatalar yapıyordu ve belki onu birinci virajda geçebilirim diye düşündüm. Ancak o, vites değiştirdiği anda motosiklet çok hızlandı. Bu yüzden onunla mücadele bile edemedim ama buna yaklaşmıştım.”

“Diğer sürücüleri izlediğimde, tur süresini koruyarak ufak hatalar yaptıklarını görüyorum ama ben küçük bir hata yapar yapmaz ceza alıyorum. Bir anda motosikleti durdurmam mümkün değil.”

Kawasaki’nin bu hafta sonu rakiplerine kıyasla ne konuda eksik olduğu sorulduğunda Rea, “Bence cumartesi günkü en büyük eksiğimiz motosikletin yönünü değiştirmenin zor olmasıydı, bu yüzden 1’den 1, 2, 3, 4 ve 5. virajlarda bununla başa çıkmak için mücadele ediyordum.”

“Motosiklete agresif davranıyordum çünkü motosiklet çok fazla hareket ediyordu ve sonra hızımı kaybettim. Zaten az olan yol tutuşumu kayboldu.” dedi.

Rea, hafta sonunun ilk yarışında Rinaldi’yi geçmeye yaklaşmıştı fakat 1. virajda neredeyse motosikletinden düşüyordu. Fakat 34 yaşındaki sürücü inanılmaz bir şekilde düşmemeyi başardı ve sadece Razgatlıoğlu’na geçilerek 1 pozisyon kaybetti.

Rea, “Bunu Marc Marquez’den öğrendim demek isterdim ama tamamen şanstı.”

“O anda yarışım bitti sanmıştım ancak frenlere öyle sert bastım ki çakıl havuzuna girmeden yarışa tekrar dönebildim.” diye ekledi.