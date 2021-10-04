Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"

Rea, cumartesi günü Portimao'da gerçekleştirilen ilk yarışta kaza yapmış ve ardından Toprak'ın geç fren yapıp, rakipleriyle temas etmesini eleştirmişti.

Son yıllarda seriye damga vuran Rea, "Razgatlıoğlu'na karşı çok fazla şikayet etmek istemiyorum çünkü o şekilde savaşmaya hazırım ve öyle savaşacağım. Frenleri bırakıp onu destek olarak kullanmaktan mutlu olacağım. 13. virajda bana o şekilde yaklaştı. Tabii ki bir çizgi var. Bu motosikletler büyükler. Apekste duracağınızı düşünecek kadar cesur olduğunuz için çok geriden gelerek bu şekilde geçiş yapamazsınız. Bu konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü ağlak (mızmız) olarak adlandırılmak istemiyorum ancak ben de benzer şekilde mücadeleye hazırım." demişti.

Fakat pazar günkü yarışın ardından konuşan Toprak, Portimao'da önceki yarışlara kıyasla daha agresif olmadığını söyledi ve Rea'in, geçtiğimiz aylarda Navarra'da giriştikleri mücadelelerde temas etmekten çekinmediğini ekledi.

Rea'in kendisi hakkında yaptığı yorumları duyunca gülümseyen Toprak, şöyle konuştu: "Johnny benim hakkımda konuşmaya mı başladı? Bu iyiye işaret!"

"Ben konuşmuyorum fakat o, konuşmaya başlıyor. Bence bu iyi bir şey. Şampiyona hakkında çok kızgın. Şahsen ben bu şekilde konuşmayı sevmiyorum çünkü tarzım bu değil. Asla da değişmiyor. Her yarış hafta sonunda böyle oluyor."

"Ben korkmuyorum ama belki o, korkmuştur. Yani benim için problem değil. Benim tarzım bu. Ben sadece bu şekilde sürüyorum."

"Yarışlarda bazen temas yaşamak gayet normaldir. Ayrıca temas yaşadığımız zaman kaza yapmıyor veya yapmadı. Bu yüzden konuşmamak daha iyi. Ben her zaman bu şekilde sürüyorum. İlk yarışta biraz sert başladık çünkü ben onu geçmeye çalıştım ve o da beni geçmeye çalıştı. Bu da normal bir şey. Fakat şimdi konuşmaya başlıyor..."

"Redding pek çok yarışın ardından zaten bu şekilde konuşuyor. Fakat Johnny'nin konuşması benim için sürpriz oldu. Yine de bu, iyi bir şey."

Kırılan çamurluk "sadece kötü şans"

Toprak, Britanyalı sürücünün Superpole yarışında da kaza yapmasının ardından Portimao'daki son yarışa 49 puan üstünlükle girdi.

Fakat Rea, pazar günü öğleden sonra Temmuz ayındaki Assen'den bu yana ilk kez tam mesafeli bir yarışı kazanırken, Toprak cumartesi günü Rea'in kaza yaptığı 15. virajda yerde kaldı.

Fakat Rea, çok fazla zorlarken kaza yapmıştı. Oysa Toprak, çamurluğunun kırılıp ön tekerleği kilitlemesinin ardından kaza yaptı. Yani kazadan sorumlu değildi.

Rea'in aldığı 25 puanla beraber bitime iki ayak kala artık Rea-Toprak farkı 24 puan.

Toprak, "Kazayı yaptığım turda Johnny ile arayı kapatıyordum ve normalde onu düzlükte geçebilirdim. Bu olay beni gerçekten şaşırttı çünkü çok garip bir önden kayma yaşadım. Tekrar izledikten ve takımla konuştuktan sonra, çamurluğun kırıldığını anladık."

"Bu yıl şampiyonada her zaman çok büyük farklar oluşuyor ve ardından bunlar kapanıyor. Fakat kızmıyorum, bence bu sadece kötü şans. Normalde düzlükte kırılabilir çünkü 310 km/s hızla gidiyoruz. Fakat bu, kötü şans."

"Ayrıca yarış içerisinde ön tekerleğin hava kalkmasını kontrol eden sistem çalışmıyordu ve gazı kısmak zorunda kalıyordum. 11. virajda Johnny biraz daha hızlıydı çünkü kontrol sistemi çalışmadığı için her turda gazı biraz kesmek zorunda kaldım." dedi.

Kaza olmasaydı neler olabileceği sorusuna Toprak, "Belki kazanır, belki ikinci olurdum bilmiyorum. Kendimi sınırdaymış gibi hissettim ve özellikle son virajda o kadar hızlı değildim çünkü çok fazla rüzgar vardı."

"Sınırımı görebiliyordum ve Johnny'nin de sınırını görebiliyordum. Son 10 turda onu geçip, arayı açmaya çalışırdım çünkü Scott'ın gelemediğini ve ön tarafta yalnız olduğumuzu görebiliyordum. Fakat sorun değil. Her zaman önümüze bakıyoruz ve şampiyonada geri dönmeyi başarıyoruz." dedi.