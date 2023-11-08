Rea: "Yamaha ile bazı alanlarda zaten Toprak'tan daha hızlıyım"

Toprak Razgatlıoğlu, 2023 sezonunda Yamaha fabrika takımı için yarıştı ve son yıllarda olduğu gibi yine gridin en hızlı isimlerinden birisiydi.

Takım arkadaşı Andrea Locatelli dışında Yamaha ile yarışanlar arasında uydu takımında mücadele eden Domi Aegerter, Remy Gardner, Lorenzo Baldassarri ve Bradley Ray de vardı.

Tüm bu Yamaha sürücülerinin verileri belli bir havuza akıyor.

Yeni sezonda Yamaha'nın üzerinde Toprak yerine Jonathan Rea olacak ve geçtiğimiz haftalarda takımla ilk testini yaptı.

Rea, SPEEDWEEK.com'a verdiği röportajda bu verileri inceleme imkanı olduğunu söyledi.

Rea, "Yamaha'nın en güçlü yanı uydu takımlarından çok fazla destek alıyor olması."

"Ayrıca Remy Gardner ve Domi Aegerter gibi iki hızlı sürücüye sahipler, ki geçen Pazar son ana kadar önde olduklarını gördük."

"Gelişmeler ve veri alışverişi herkes için iyi. Nicolo Canepa (Yamaha'nın test sürücüsü ve sürüş koçu) başlangıçtan itibaren benim verilerimi diğer Yamaha sürücülerinin verileriyle karşılaştırdı."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSB, Paul Denning

"Elbette Toprak'ın verilerine bakıyorum. Bazı şeyleri çok iyi yapıyordu. Eğer bu bizim için faydalı olacaksa, neden olmasın? Sonuçta Yamaha'nın en başarılı sürücüsüydü. Bazı alanlarda zaten ondan daha hızlıyım, bazılarında ise gelişmem gerekiyor."

"Fakat kendimi kıyaslayabileceğim pek çok sürücümüz var. Bazı yarışlarda Ray ve Baldassarri de belirli anlarda hızlıydı."

"Bunun takımlar arasında paylaşılma şekli Yamaha'nın güçlü yanlarından biri."

"Bundan sadece ben değil, tüm Yamaha sürücüleri faydalanıyor." dedi.