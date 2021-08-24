Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

Temsilcimiz Toprak geçtiğimiz ay Assen’de düzenlenen yarışların ardından sürücüler şampiyonasında Rea’den 37 puan gerideydi. Ancak Toprak, Most ve Navarra’da toplamda üç zafer kazanarak bu farkı kapadı ve puanları eşitledi.

Kawasaki sürücüsü ise Navarra’daki ikinci yarışta bitime 4 tur kala yaptığı büyük hata sonrası Scott Redding’e geçildi ve yarışı üçüncü sırada tamamladı. Rea’nin bu hatası ona şampiyona liderliğine mal oldu.

Şampiyonluk mücadelesi hakkında konuşan Rea, sezonun ilk yarısında yaşananları unutup Magny-Cours'ta sıfırdan başlamak istediğini söylerken sezonun geri kalanını 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak göreceğini ekledi.

Rea, “Çocuklar bugün sadece daha iyilerdi, Hem Toprak hem de Scott bugün harika bir yarış çıkardı. Yaklaşık 10 tur boyunca onlarla gitmeye çalıştım ve oradaydım. 3,4,5 ve 6. virajlarda, o küçük engebeli bölümde oldukça iyiydim ama ön lastiklerim aşınmaya başlar başlamaz onların güçlü oldukları yerlerde [zaman] kaybetmeye başlıyordum."

"[Razgatlıoğlu ve Redding'e] tebrikler. Bizim adımıza mücadele etmemiz gereken bir hafta sonuydu ama oradaydık. Bize en uygun pist değildi, bu yüzden olumlu olmaya çalışıyorum çünkü önümüzde bize daha çok uyan pistler var ama kıyasıya bir rekabet var."

"Herkes zorluyor ama ben de maksimum seviyede zorluyorum ve bu çocuklar burada Navarra'da biraz daha iyiydi."

"[Toprak'la] altı yarış hafta sonu kala aynı puandayız. İyi olduğunu bilerek sezonun ilk bölümünü unutacağız ve şimdi altı yarış hafta sonundan oluşan şampiyonaya başlayacağız. Ne yapabileceğimizi görmek için çok heyecanlıyım." yorumlarını yaptı.

Ducati sürücüsü Redding de Navarra’da iki kez zafere ulaşarak rakipleriyle arasındaki puan farkını 38’e düşürdü ve böylece şampiyonluk mücadelesine dönmüş oldu.

Daha önce üç sürücünün şampiyonluk için savaştığı bir senaryoyla karşılaşıp karşılamadığı sorulduğunda Rea, "Birkaç yıl boyunca en büyük rakibim Chaz'dı, sonra [Alvaro] Bautista [ve] [2020'de] Scott derim."

"Belki BSB 2007, bu BSB'deki son yılımdı. Greg [Lavilla], Haslam ve Kiyo vardı ve herhangi birimiz her hafta sonu kazanabilirdik."

"Sanırım ben, Kiyonari ve Haslam arasındaki şampiyonluk mücadelesi son yarışta sonuçlanmıştı. Bu heyecan vericiydi. Bu yılın, farklı olması için bir sebep yok."

"Umarım [Kawasaki] ZX10RR, Arjantin ve Endonezya'da iyi performans gösterir çünkü iki [ekstra] yarış şampiyonluk için gerçekten önemlidir." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak ise Navarra’da sıralama seansını 8. sırada bitirdiğinden yarışlarda birçok pozisyon kazanması gerekti ve ilk yarışı üçüncü sırada bitirdi. Pazar günkü yarışta ise Toprak, hem Rea’nin hem de Redding’in önünde galibiyete uzandı.

Yamaha sürücüsü, takımının motosikletinde yaptığı ayar değişikliklerinin galibiyeti kazanmasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Toprak, “Öncelikle takımıma teşekkür etmek istiyorum çünkü son yarış için harika bir iş çıkardılar, birkaç ayar değişikliği yaptık ve motosikletin çok daha iyi olduğunu hissettim ve sonunda kazabildim çünkü bu hafta sonu benim için kolay değildi.”

“Her yarış iyi bir pozisyonda olmak için savaşıyorum ama sonunda tekrardan kazandık ve benim için çok önemli bir galibiyetti. Bu, herkese bir sürpriz oldu ama bugün rahatladım.”

"Benim adıma daha iyi olduğunu düşünüyorum çünkü bu hafta sonu güçlü değildim. Her yarışta adım adım ilerledim ve son yarışta sonunda kazandım. Bu çok iyi ve gerçekten mutluyum çünkü çok fazla çalıştık ve cuma günü motivasyonum düşmüştü."

"İlk yarışta ikinci sıra için savaşıyordum ama dedim ki 'tamam, üçüncü bitirmek kaza yapmaktan iyidir'. Evet, gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.