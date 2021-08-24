Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"
World Superbike / Navarra Haberler

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

2021 Dünya Superbike sezonunun son 6 yarış hafta sonuna girilirken rakibi Toprak Razgatlıoğlu’yla aynı puanda olan Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, şampiyonluk mücadelesi sıfırlanmış gibi hissediyor.

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

Temsilcimiz Toprak geçtiğimiz ay Assen’de düzenlenen yarışların ardından sürücüler şampiyonasında Rea’den 37 puan gerideydi. Ancak Toprak, Most ve Navarra’da toplamda üç zafer kazanarak bu farkı kapadı ve puanları eşitledi.

Kawasaki sürücüsü ise Navarra’daki ikinci yarışta bitime 4 tur kala yaptığı büyük hata sonrası Scott Redding’e geçildi ve yarışı üçüncü sırada tamamladı. Rea’nin bu hatası ona şampiyona liderliğine mal oldu.

Şampiyonluk mücadelesi hakkında konuşan Rea, sezonun ilk yarısında yaşananları unutup Magny-Cours'ta sıfırdan başlamak istediğini söylerken sezonun geri kalanını 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak göreceğini ekledi.

Rea, “Çocuklar bugün sadece daha iyilerdi, Hem Toprak hem de Scott bugün harika bir yarış çıkardı. Yaklaşık 10 tur boyunca onlarla gitmeye çalıştım ve oradaydım. 3,4,5 ve 6. virajlarda, o küçük engebeli bölümde oldukça iyiydim ama ön lastiklerim aşınmaya başlar başlamaz onların güçlü oldukları yerlerde [zaman] kaybetmeye başlıyordum."

"[Razgatlıoğlu ve Redding'e] tebrikler. Bizim adımıza mücadele etmemiz gereken bir hafta sonuydu ama oradaydık. Bize en uygun pist değildi, bu yüzden olumlu olmaya çalışıyorum çünkü önümüzde bize daha çok uyan pistler var ama kıyasıya bir rekabet var."

"Herkes zorluyor ama ben de maksimum seviyede zorluyorum ve bu çocuklar burada Navarra'da biraz daha iyiydi."

"[Toprak'la] altı yarış hafta sonu kala aynı puandayız. İyi olduğunu bilerek sezonun ilk bölümünü unutacağız ve şimdi altı yarış hafta sonundan oluşan şampiyonaya başlayacağız. Ne yapabileceğimizi görmek için çok heyecanlıyım." yorumlarını yaptı.

Ducati sürücüsü Redding de Navarra’da iki kez zafere ulaşarak rakipleriyle arasındaki puan farkını 38’e düşürdü ve böylece şampiyonluk mücadelesine dönmüş oldu.

Daha önce üç sürücünün şampiyonluk için savaştığı bir senaryoyla karşılaşıp karşılamadığı sorulduğunda Rea, "Birkaç yıl boyunca en büyük rakibim Chaz'dı, sonra [Alvaro] Bautista [ve]  [2020'de] Scott derim."

"Belki BSB 2007, bu BSB'deki son yılımdı. Greg [Lavilla], Haslam ve Kiyo vardı ve herhangi birimiz her hafta sonu kazanabilirdik."

"Sanırım ben, Kiyonari ve Haslam arasındaki şampiyonluk mücadelesi son yarışta sonuçlanmıştı. Bu heyecan vericiydi. Bu yılın, farklı olması için bir sebep yok."

"Umarım [Kawasaki] ZX10RR, Arjantin ve Endonezya'da iyi performans gösterir çünkü iki [ekstra] yarış şampiyonluk için gerçekten önemlidir." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak ise Navarra’da sıralama seansını 8. sırada bitirdiğinden yarışlarda birçok pozisyon kazanması gerekti ve ilk yarışı üçüncü sırada bitirdi. Pazar günkü yarışta ise Toprak, hem Rea’nin hem de Redding’in önünde galibiyete uzandı.

Yamaha sürücüsü, takımının motosikletinde yaptığı ayar değişikliklerinin galibiyeti kazanmasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Toprak, “Öncelikle takımıma teşekkür etmek istiyorum çünkü son yarış için harika bir iş çıkardılar, birkaç ayar değişikliği yaptık ve motosikletin çok daha iyi olduğunu hissettim ve sonunda kazabildim çünkü bu hafta sonu benim için kolay değildi.”

“Her yarış iyi bir pozisyonda olmak için savaşıyorum ama sonunda tekrardan kazandık ve benim için çok önemli bir galibiyetti. Bu, herkese bir sürpriz oldu ama bugün rahatladım.”

"Benim adıma daha iyi olduğunu düşünüyorum çünkü bu hafta sonu güçlü değildim. Her yarışta adım adım ilerledim ve son yarışta sonunda kazandım. Bu çok iyi ve gerçekten mutluyum çünkü çok fazla çalıştık ve cuma günü motivasyonum düşmüştü."

"İlk yarışta ikinci sıra için savaşıyordum ama dedim ki 'tamam, üçüncü bitirmek kaza yapmaktan iyidir'. Evet, gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar
Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"

Önceki haber

Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

10 s
2
Formula 1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

11 s
3
Formula 1

Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"

11 s
4
World Superbike

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

58 dk
5
Formula 1

Bottas: "Hamilton benimle takım arkadaşı olmak istiyor"

15 s
Son Haberler
Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor
SBK

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

58dk
Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"
SBK

Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"

18 s
WSBK Navarra: İkinci yarışı Toprak kazandı, Rea ile puanını eşitledi!
SBK

WSBK Navarra: İkinci yarışı Toprak kazandı, Rea ile puanını eşitledi!

22 Ağu 2021
WSBK Navarra: Superpole yarışını Redding kazandı, Toprak 3. oldu
SBK

WSBK Navarra: Superpole yarışını Redding kazandı, Toprak 3. oldu

22 Ağu 2021
WSBK Navarra: Redding rahat kazandı, Toprak üçüncü oldu
SBK

WSBK Navarra: Redding rahat kazandı, Toprak üçüncü oldu

21 Ağu 2021
Son Videolar
WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi 00:49
World Superbike
22 Ağu 2021

WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı 00:38
World Superbike
11 Ağu 2021

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı

WSBK Most: İkinci antrenman seansını Gerloff zirvede tamamladı 00:36
World Superbike
6 Ağu 2021

WSBK Most: İkinci antrenman seansını Gerloff zirvede tamamladı

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı Nurburgring
DTM

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı Nurburgring
DTM

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı Nurburgring
DTM

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı

Jonathan Rea Daha fazlası
Jonathan Rea
WSBK Navarra: Rea arka arkaya 7. kez pole'de, Toprak sekizinci oldu Navarra
World Superbike

WSBK Navarra: Rea arka arkaya 7. kez pole'de, Toprak sekizinci oldu

Most WSBK: Rea, 2021'deki pole serisini devam ettirdi, Toprak ikinci oldu Autodrom Most
World Superbike

Most WSBK: Rea, 2021'deki pole serisini devam ettirdi, Toprak ikinci oldu

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler Assen
World Superbike

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Kawasaki Racing Daha fazlası
Kawasaki Racing
WSBK Assen: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak kazaya rağmen 2. oldu Assen
World Superbike

WSBK Assen: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak kazaya rağmen 2. oldu

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı Donington Park
World Superbike

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

Donington WSBK: Islak zeminde pole pozisyonu Rea'in oldu, Toprak 13. sırada yer aldı Donington Park
World Superbike

Donington WSBK: Islak zeminde pole pozisyonu Rea'in oldu, Toprak 13. sırada yer aldı

Çok Okunanlar Bugün

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”
Formula 1 Formula 1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor
World Superbike World Superbike

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

Bottas: "Hamilton benimle takım arkadaşı olmak istiyor"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Hamilton benimle takım arkadaşı olmak istiyor"

Yakıt sorununu çözmek, Toyota’nın Le Mans galibiyeti umutlarını sonlandırırdı
Le Mans Le Mans

Yakıt sorununu çözmek, Toyota’nın Le Mans galibiyeti umutlarını sonlandırırdı

Alonso: "Takvimde artık kesinlik yok"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Takvimde artık kesinlik yok"

Steiner: "Haas, 2022'de Mick ya da başka bir Ferrari sürücüsüyle yarışacak"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Haas, 2022'de Mick ya da başka bir Ferrari sürücüsüyle yarışacak"

Son Haberler

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor
World Superbike World Superbike

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"

WSBK Navarra: İkinci yarışı Toprak kazandı, Rea ile puanını eşitledi!
World Superbike World Superbike

WSBK Navarra: İkinci yarışı Toprak kazandı, Rea ile puanını eşitledi!

WSBK Navarra: Superpole yarışını Redding kazandı, Toprak 3. oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Navarra: Superpole yarışını Redding kazandı, Toprak 3. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.