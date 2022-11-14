Rea ve Toprak, Bautista'yı tebrik ettiler

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Endonezya'da sezonun sondan ikinci yarışı için piste çıkan Rea ve Toprak'ın tek amacı ellerinden geleni yapıp sezon arasından bu yana dominant performans gösteren Bautista'nın bir sorun yaşamasını beklemek ve zayıf da olsa şampiyonluk umutlarını korumaktı.

Ancak hafta sonunun ilk yarışını üçüncü bitiren Rea, henüz hafta sonu tamamlanmadan şampiyonluk yarışına havlu attı. Toprak ise hafta sonunu domine ederek üç yarışın tamamını kazanmasına rağmen kötü bir hafta sonu geçirmeyen Bautista'nın yeterli puan farkını oluşturmasına engel olamadı.

Bautista böylece bitime bir hafta sonu kala kariyerinin ilk WSBK şampiyonluğuna ulaştı. Ducati de 2011'den bu yana süren şampiyonluk hasretine son verdi.

Yeni dünya şampiyonunu kutlayan Rea, "[Bautista ve Ducati'ye] tebrikler, yıl boyunca bayrağı taşıyan taraf olmayı başardılar. Birçok yarışı domine ettiler, bizim için de kış arasında gelişebilmek için iyi bir referans noktası oldular."

"Bautista çok iyi bir sezon geçirdi ve kontrolü elden bırakmadı. Motosikletiyle uyumu mükemmeldi. Elbette yenildiğim için mutlu değilim, ancak karşı tarafa saygım sonsuz.Bir şampiyonluğun bedeli asla hafif değildir, bu nedenle tebrikler!"

"Şampiyon olmak için yarış kazanmanız gerek, sezonun ikinci yarısında bunu gerçekleştirmekten oldukça uzakta kaldık."

"Gelişmemiz gerek. Bu durumda olmak hiçbir şekilde ideal değil, ancak yüzleşmemiz gereken gerçeklerin de farkındayız. Son yarışlarda asla şampiyonluk adayı değildik." dedi.

Bu sezon ikinci kez -ilk Donington Park- bir hafta sonu düzenlenen üç yarışı da kazanmayı başaran temsilcimiz Toprak da rakibini tebrik etti.

Toprak, "Her yarış sıkı mücadele ediyoruz, şampiyonluğu kaybetmemize rağmen hafta sonu boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bir kez daha üç galibiyet almak benim açımdan olumlu."

"Bautista için mutluyum, ayrıca yıllar sonra mutlu sona ulaşan Ducati için de mutluyum. Geçen sene şampiyonluğa ulaştığım günü hatırlıyorum, bu kez altın rengi bir tulum giyen taraf Alvaro idi. Tulumu geçen sene şampiyonluk kutlamasındaki tulumuma çok benziyordu!

"Alvaro ve Ducati gelecek hafta Phillip Island'da çok güçlü olacaklar, rakipsiz oldukları Barcelona misali bir yarış izleyebiliriz. Dolayısıyla Mandalika'dan üç galibiyetle ayrıldığım için mutluyum. Phillip Island'da neler olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.