Rea ve Toprak, Assen kazası için topu birbirlerine attılar

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Kawasaki sürücüsü Rea, geçtiğimiz hafta sonu Assen'de düzenlenen ilk yarışı ve kısaltılmış Superpole yarışını kazanmasının ardından, hafta sonunu üç zafer ile kapatmayı hedefliyordu.

Yarışın ilk bölümünde liderliğini sürdüren Toprak 1. virajda hata yapıp virajı genişten alınca Rea bir fırsat sezdi ve sağa dönülen bir sonraki viraja Toprak'ın hemen yanında girdi Ancak Rea tam da Kawasaki'si biraz öndeyken ve geçişi tamamlayacakken iki sürücü çarpıştı. Sürücüler kendilerini çakıl havuzunda bularak yarışa veda ettiler.

Kameralar o esnada o bölgeyi görüntülemiyorlardı, WSBK tarafından yayınlanan araç üstü görüntüler ise olayın nasıl geliştiği konusunda çok fazla belirsizlik bırakıyor.

Rea bunun bir yarış olayı olduğunu kabul ediyor ancak Toprak'ın ona daha fazla boşluk bırakması durumunda kazanın önlenebileceğini de söylüyor.

Altı kez WSBK şampiyonu, "Buna gerçekten kızmak zor ama benim açımdan olaya bakıldığında, start düzlüğünde Toprak'ın yanındaydım."

"Toprak normalden 50 metre geç fren yaptı, dışarı taşmadan önce motosiklet kerbün üstünde durdurdu ve çok fazla hız kaybetti."

"2. viraja girerken çizgimi korudum, sonrasında ise kaza gerçekleşti. Kaza gerçekleştiğinde öndeydim çünkü bana arkadan çarptı.

"Gerçek şu ki o bir hata yaptı. Virajı genişten aldı. Pistten çıkmaktan kaçınmak için motosikleti tamamen yavaşlattı ve hemen yanında olduğunu bildiği bana yer açmak yerine, nitekim 1. virajda neredeyse onu sollayacaktım, o doğrudan piste geri dönmeyi taahhüt etti."

“Normal hızda yarış çizgisindeydim. Verilerimi kontrol ettim, herhangi bir sorun yok, muhtemelen daha yavaştım, belki de bir şey olacağını tahmin tahmin etmiştim. Bu pozisyonda biraz boşluk bırakmasını bekliyordum ama yoktu."

"Assen'deki bu durumda, normalde öndeki sürücü yol verir çünkü birisi fırsat değerlendirebilir. Yarışın ilk turunda Iker Lecuona ile benzer bir durum yaşadım, virajı geniş aldım. Anladığım kadarıyla piste hemen geri gelemiyor ve yarış çizgisine girmek gibi ani hareketler yapamıyorsunuz"

“Çok talihsiz bir kazaydı çünkü hafta sonumuzu gerçekten mahvetti.” dedi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak ise, geçiş yapmaya çalışan taraf o olduğu için, Yamaha'nın pist üstü konumunu kontrol etmenin Rea'nın görevi olduğunu hissettiğini söyledi.

Toprak, "İlk virajda biraz sert fren yaptım, dolayısıyla virajı geniş aldım ama pist dışına çıkmadım ve hemen dönmeyi başardım."

"Johnny beni geçmeye çalıştı ama sanırım bana bakmadığı için küçük bir hata yaptı. Sanırım bu yüzden kaza yaptık."

"Bence bu bir yarış kazası, Johnny benim çizgime bakmıyordu, sadece kendi çizgisine bakıyordu."

"Bence kazayı tekrar kamerasından değil, benim kameramdan izlemesi gerekiyor. Çünkü ben öndeyim ve ona bakmam mümkün değil."

“Kontrol etmesi gereken taraf o fakat sol tarafına bakmıyordu. Sanırım planı beni dışarı itmekti çünkü bir hata yaptım ve ardından beni kolayca geçmeye çalıştı ama bana bakmıyordu - sorun buydu." dedi.

Rea, sezonun ilk iki yarışının ardından şampiyonada Alvaro Bautista'nın 18 puan gerisinde bulunurken, Toprak Razgatlıoğlu tam 45 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.