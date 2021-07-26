Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"
World Superbike / Assen Haberler

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Yamaha Dünya Superbike Şampiyonası takımından Garrett Gerloff, Assen'deki son yarışta takım arkadaşı Toprak Razgatlıoğlu'nu da yarış dışı bıraktığı olay nedeniyle Jonathan Rea ve Scott Redding tarafından da eleştirilere maruz kaldı.

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Gerloff, Assen'deki ikinci yarışın ilk virajında yaptığı atakta yaptığı aşırı atağıyla eleştirilerin odak noktası oldu. Gerloff, bu olayda şampiyonluk mücadelesi veren Razgatlıoğlu ile temas yaşayarak onun kaza yapmasına neden oldu.

Gerloff bu kaza nedeniyle pitten geçme cezası alırken Razgatlıoğlu, yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı ve Rea'nın 37 puan gerisine düştü.

İlk virajda yaşanan kaos nedeniyle Rea ilk turda 6. sıraya geriledi ancak Kawasaki sürücüsü ardından yükselerek Assen'de aynı hafta sonunda 3. galibiyetini aldı. 6 kez şampiyon olan Rea, daha önce Aragon'daki ilk hafta sonunda Gerloff ile bir olay yaşamıştı ve aynı zamanda Gerloff'u, Estoril'de Michael Ruben Rinaldi ile yaşadığı olay nedeniyle de eleştirmişti.

Rea, "Yarışların ilk turlarında sakinleşmesi gereken çok sayıda isim var. 21 turluk bir yarış oluyor ve ilk birkaç virajda... Evet, pozisyon kazanabilirsiniz ancak gerçek yarış ilk 3 virajda değil, son 3 turda oluyor."

"Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü Gerloff'un canı çok sıkılacak ancak hep aynı adam ve onunla alakalı birçok paydaş var. Bir ya da iki defa hata yapabilirsiniz ancak sürekli olarak tekrarlıyorsanız... Toprak'ı anlayabiliyorum çünkü bu sefer o kurban oldu. Ancak yarışlar bazen böyle oluyor."

"Hepimiz zekiyiz ve hızlı sürücüleriz. Ancak bazıları yarışlarda iyi kararlar vermeli. Saygılı olmalısınız. Ben, bana karşı nasıl yarışılmasını istiyorsam diğerlerine karşı da o şekilde yarışırım."

"Yarışlar yakın olabilir ancak saygılı olmanız gerekir. Aptalca kararlar vermemelisiniz." dedi.

 

Ducati'den Scott Redding, Gerloff'un hatasından doğrudan etkilenmese de onu diğer sürücüleri riske atmakla suçladı.

Redding, "Birinci viraja girerken Gerloff yanıma geldi. Ben biraz geç fren yaptım ancak o benden de geç fren yaptı. O virajı dönemeyeceğini, bunun imkanının olmayacağını düşündüm. O an ne yaptığını, ilk virajda her şeyi riske attığını düşündüm. Burada kazanmak için mi yoksa ilk virajda kazanmak için mi varsınız?"

"Bu gereksiz bir şey ve bu şekilde herkesi riske atıyorsunuz. Kendi yarışınızı mahvediyorsunuz ve aynı şekilde birileri de bundan etkileniyor. Bizim birinci sınıf sürücüler olmamız gerekiyor. Ancak Moto3 gibi yarışıyor. Bunları burada yaparken daha büyük motosikletle baş etmesi gerekiyor."

"Bu biraz saygıyla alakalı bir şey. Ben yarıştığım insanlara gerçekten saygı duyuyorum ve bu sporun tehlikelerini biliyorum. Gerloff'un yaptığı şeyde saygılı değil."

"Bu yüzden Jonathan ile yarışmayı seviyorum çünkü o sert ancak saygılı yarışır. Toprak'la yarışırken bazen saygı olmuyor. Gerloff'la yarışırken ise hiç saygı olmuyor."

"Onların kötü sürücüler olduğunu söylemiyorum çünkü onlar harika sürücüler ancak sorun, yaşanan kazaların olası sonuçları."

"Gerloff'a dönecek olursam, onu seviyorum ve onunla iyi anlaşıyorum. Ancak kaskını taktığında bazen neler yaptığını düşünüyorum. Geçen sene çaylaktı ancak bu sene, geçen seneden daha çok hata yaptı."

"İlk virajı dönüp, öyle yarışalım. Puanı 21 turdan sonra alıyorsunuz, ilk virajdan sonra değil. Tabii ki bir şeyler kazanabilirsiniz ancak kaybedebileceklerinizle kıyaslarsanız, risk çok fazla oluyor."

"Ben sert yarışmayı destekliyorum ve iyi mücadeleye girişmekten asla çekinmem. Ancak her zaman temiz ve saygılı olurum. Bu tür şeyler olabilir ancak yarışırken biraz daha fazla düşünmesi gerek." dedi.

paylaşım
yorumlar
Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

Önceki haber

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

19 s
2
Formula 1

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

56 dk
3
World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

20 s
4
World Superbike

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

16 dk
5
Formula 1

Coulthard: ''Russell'ın tutkusu, Hamilton'ı yenmesine yardımcı olacak''

4 s
Son Haberler
Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler
SBK

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

16dk
Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"
SBK

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

20 s
WSBK Assen: Toprak ilk virajda yarış dışı kaldı, Rea kazandı
SBK

WSBK Assen: Toprak ilk virajda yarış dışı kaldı, Rea kazandı

22 s
Assen Supersport 1 ve 2. Yarış: Aegerter iki galibiyet daha kazandı, Can 7. oldu
SBK

Assen Supersport 1 ve 2. Yarış: Aegerter iki galibiyet daha kazandı, Can 7. oldu

22 s
WSBK Assen: Rea rahat kazandı, Toprak üçüncü oldu
SBK

WSBK Assen: Rea rahat kazandı, Toprak üçüncü oldu

25 Tem 2021
Son Videolar
Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike
29 Şub 2020

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı" Assen
World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

Folger ve Mahias pazar günkü yarışlarda yer alamayacaklar Assen
World Superbike

Folger ve Mahias pazar günkü yarışlarda yer alamayacaklar

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Daha fazlası
Garrett Gerloff
Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek Assen
World Superbike

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli” Aragon
World Superbike

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”

COVID-19 testi negatif çıkan Rossi, Avrupa GP'de yarışacak Avrupa GP
MotoGP

COVID-19 testi negatif çıkan Rossi, Avrupa GP'de yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?
Formula 1 Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler
World Superbike World Superbike

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Coulthard: ''Russell'ın tutkusu, Hamilton'ı yenmesine yardımcı olacak''
Formula 1 Formula 1

Coulthard: ''Russell'ın tutkusu, Hamilton'ı yenmesine yardımcı olacak''

Doktorlar, Belçika GP'nin seyircisiz yapılmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Doktorlar, Belçika GP'nin seyircisiz yapılmasını istiyor

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''
Formula 1 Formula 1

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

Domenicali: "Bahreyn'de ikinci bir yarış daha yapabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Domenicali: "Bahreyn'de ikinci bir yarış daha yapabiliriz"

Son Haberler

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler
World Superbike World Superbike

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

WSBK Assen: Toprak ilk virajda yarış dışı kaldı, Rea kazandı
World Superbike World Superbike

WSBK Assen: Toprak ilk virajda yarış dışı kaldı, Rea kazandı

Assen Supersport 1 ve 2. Yarış: Aegerter iki galibiyet daha kazandı, Can 7. oldu
World Superbike World Superbike

Assen Supersport 1 ve 2. Yarış: Aegerter iki galibiyet daha kazandı, Can 7. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.