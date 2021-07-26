Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Gerloff, Assen'deki ikinci yarışın ilk virajında yaptığı atakta yaptığı aşırı atağıyla eleştirilerin odak noktası oldu. Gerloff, bu olayda şampiyonluk mücadelesi veren Razgatlıoğlu ile temas yaşayarak onun kaza yapmasına neden oldu.

Gerloff bu kaza nedeniyle pitten geçme cezası alırken Razgatlıoğlu, yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı ve Rea'nın 37 puan gerisine düştü.

İlk virajda yaşanan kaos nedeniyle Rea ilk turda 6. sıraya geriledi ancak Kawasaki sürücüsü ardından yükselerek Assen'de aynı hafta sonunda 3. galibiyetini aldı. 6 kez şampiyon olan Rea, daha önce Aragon'daki ilk hafta sonunda Gerloff ile bir olay yaşamıştı ve aynı zamanda Gerloff'u, Estoril'de Michael Ruben Rinaldi ile yaşadığı olay nedeniyle de eleştirmişti.

Rea, "Yarışların ilk turlarında sakinleşmesi gereken çok sayıda isim var. 21 turluk bir yarış oluyor ve ilk birkaç virajda... Evet, pozisyon kazanabilirsiniz ancak gerçek yarış ilk 3 virajda değil, son 3 turda oluyor."

"Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü Gerloff'un canı çok sıkılacak ancak hep aynı adam ve onunla alakalı birçok paydaş var. Bir ya da iki defa hata yapabilirsiniz ancak sürekli olarak tekrarlıyorsanız... Toprak'ı anlayabiliyorum çünkü bu sefer o kurban oldu. Ancak yarışlar bazen böyle oluyor."

"Hepimiz zekiyiz ve hızlı sürücüleriz. Ancak bazıları yarışlarda iyi kararlar vermeli. Saygılı olmalısınız. Ben, bana karşı nasıl yarışılmasını istiyorsam diğerlerine karşı da o şekilde yarışırım."

"Yarışlar yakın olabilir ancak saygılı olmanız gerekir. Aptalca kararlar vermemelisiniz." dedi.

Ducati'den Scott Redding, Gerloff'un hatasından doğrudan etkilenmese de onu diğer sürücüleri riske atmakla suçladı.

Redding, "Birinci viraja girerken Gerloff yanıma geldi. Ben biraz geç fren yaptım ancak o benden de geç fren yaptı. O virajı dönemeyeceğini, bunun imkanının olmayacağını düşündüm. O an ne yaptığını, ilk virajda her şeyi riske attığını düşündüm. Burada kazanmak için mi yoksa ilk virajda kazanmak için mi varsınız?"

"Bu gereksiz bir şey ve bu şekilde herkesi riske atıyorsunuz. Kendi yarışınızı mahvediyorsunuz ve aynı şekilde birileri de bundan etkileniyor. Bizim birinci sınıf sürücüler olmamız gerekiyor. Ancak Moto3 gibi yarışıyor. Bunları burada yaparken daha büyük motosikletle baş etmesi gerekiyor."

"Bu biraz saygıyla alakalı bir şey. Ben yarıştığım insanlara gerçekten saygı duyuyorum ve bu sporun tehlikelerini biliyorum. Gerloff'un yaptığı şeyde saygılı değil."

"Bu yüzden Jonathan ile yarışmayı seviyorum çünkü o sert ancak saygılı yarışır. Toprak'la yarışırken bazen saygı olmuyor. Gerloff'la yarışırken ise hiç saygı olmuyor."

"Onların kötü sürücüler olduğunu söylemiyorum çünkü onlar harika sürücüler ancak sorun, yaşanan kazaların olası sonuçları."

"Gerloff'a dönecek olursam, onu seviyorum ve onunla iyi anlaşıyorum. Ancak kaskını taktığında bazen neler yaptığını düşünüyorum. Geçen sene çaylaktı ancak bu sene, geçen seneden daha çok hata yaptı."

"İlk virajı dönüp, öyle yarışalım. Puanı 21 turdan sonra alıyorsunuz, ilk virajdan sonra değil. Tabii ki bir şeyler kazanabilirsiniz ancak kaybedebileceklerinizle kıyaslarsanız, risk çok fazla oluyor."

"Ben sert yarışmayı destekliyorum ve iyi mücadeleye girişmekten asla çekinmem. Ancak her zaman temiz ve saygılı olurum. Bu tür şeyler olabilir ancak yarışırken biraz daha fazla düşünmesi gerek." dedi.