Rea: "Toprak'ı yenmek, 2021 şampiyonluğunu 'en güzeli' yapmaz"

Son yıllarda seriye damga vuran Rea, bu yıl tıpkı Toprak gibi 11 galibiyet almayı başardı ancak iki kaza yaptığı Portimao yarışının ardından, sezonun son iki yarışına Toprak'ın 24 puan gerisinde giriyor.

Toprak, bu hafta sonu yapılacak yarışlarda, Rea ile arasındaki puan farkını 62 puana çıkarabilirse, Endonezya yarışları öncesinde şampiyonluğunu ilan edebilir.

2021'de Toprak ile harika savaşlara girişen Rea, bunun şimdiye kadarki en zorlu şampiyonluk mücadelesi olduğunu kabul ediyor ancak bunun diğer şampiyonluklarından daha önemli olduğunu düşünmüyor.

Motorsport.com'a konuşan Rea, 2021'in en güzel şampiyonluğu olup olmayacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hayır, bence en en güzeli her zaman ilkidir çünkü inanılmaz bir histir."

"Sanki size iyi bir sürücü olduğunuzu ve bunu başarabileceğinizi onaylar gibidir. Bundan sonraki her şey bir tür bonus oldu ve her zaman güzeldi."

"Elbette zor yıllarımız vardı ama inanılmaz yıllarımız da vardı. Bu da bir başkası. Daha önemli olup olmayacağını bilmiyorum fakat kesinlikle en yakını bu olacak."

Rea, 2021'de motosikletinde karşılaştığı sorunların yanı sıra, her türde %100'ünü ortaya koymasının, hatalarını artırdığını ve kalan iki yarışta da bunların yaşanabileceğini belirtti.

Rea, "Motosikletimizin özellikle belirli alanlarda bazı sıkıntılar yaşıyoruz."

"Gerçekten güçlü olduğumuz bazı noktalar da var fakat şu anda rekabet gerçekten çok yüksek ve bu yüzden bu yıl bazı hatalar yapıyorum. Çünkü her turda limitlerde oluyorum ve tabii ki bazen bunu aşıyorsunuz, olan şey bu fakat bunun olması normal."

"Geçmişte her zaman biraz avantajım olabiliyordu çünkü rakiplerim benden daha fazla hata yapıyordu."

“Artık avantajım yok ve herkes çok hızlı. Ducati Scott [Redding] ile, Yamaha Toprak ile çok iyi. Yani evet, her turda yüzde 100'ümü veriyorum." açıklamasını yaptı.

Rea ve Toprak, 2021'de birkaç kez temas yaşadılar ancak Rea, şampiyonluğun getirdiği baskıyla aralarında daha fazla temas yaşanmasını beklemiyor. Yine de her ikisinin de sert yarışmak zorunda olduğunu kabul ediyor.

Kalan iki yarışta Toprak ile temas yaşama riskinin daha yüksek olup olmadığı sorulduğunda Rea, "Yani pek fazla değil. Bana bir kez Jerez'de, iki kez de Portekiz'de çarptı."

"Fakat bu bir yarış ve tehlikede olan çok fazla şey var. Bir dünya şampiyonluğu için savaşıyoruz, bu yüzden bazen sınırları zorlayıp, saygılı davranmaya çalışıyorsunuz, bence temel mesele de bu."

"Fakat bence sert şekilde yarışmanız gerekiyor çünkü şampiyonluk çok şey ifade ediyor. Şampiyonluk hissinin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ve bunu tekrar istiyorum. Bakalım neler olacak?" dedi.