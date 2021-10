Rea, Toprak ile olan 24 puanlık farkın "hiçbir şey" olduğunu söyledi

Rea, Portekiz'de yapılan WSBK hafta sonunun Cumartesi günkü yarışında yerde kalarak 2016'dan beri ilk kez üst üste yarış dışı kalmıştı. İngiliz pilot, Pazar sabahı yapılan Superpole yarışında da yerde kaldı.

Bu hataların ardından Kawasaki pilotu, hafta sonunun son yarışı öncesinde şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun 49 puan gerisinde yer alıyordu. Ancak Rea'nın son yarışta galip olması ve Toprak'ın mekanik sorunla beraber yere düşmesinin ardından fark, tekrardan azaldı.

Portimao'daki inişli çıkışlı hafta sonunun ardından konuşan Rea, 49 puanlık farkı sezon bitimine 2 ayak kala 24'e indirmesinin ardından yedinci şampiyonluğunu kazanması için biraz daha iyimser olduğunu söyledi.

Rea açıklamalarında, "Bu hafta sonu çok fazla şey öğrendik çünkü çok sabırsız olarak bazı aptalca hatalar yaptım, bu nedenle ritmimin yüksek olduğuna ve rakiplerimle son tura kadar mücadele edebileceğime inanmam gerekiyor."

"Toprak'a olanlar nedeniyle kendimi daha güvende hissediyorum, ancak köşeye sıkıştığımı da kabul ediyorum. Bazen böyle sürmek güzel bir şey, daha özgür hissediyorsunuz, ancak bazı hatalar yaptım ve bunları kabul etmeliyim."

"Arjantinde aynı mantaliteye sahibiz: akılsız olma ve muhafazakar sürüş yapma fırsatımız yok. Şu anda limitte sürüyorum, birkaç alanda zorlanıyorum ve hata yapma fırsatım yok. Her virajda %100'ümü veriyorum."

"İlk yarıştaki kazayı anlayabiliyorum çünkü hızlı bir kazaydı, ancak Superpole yarışının ardından kendime çok kızdım. Çok duygusal bir gündü. Şampiyonada fark 49 puan olduğunda, bitime altı yarış kala her şey zorlaşıyor."

"Ancak bu sene her şeyin olabileceğini gördük. Her hafta sonu garip bir şey oldu. Bu nedenle 24 puan sanki hiçbir şeymiş gibi geliyor. Altı yarış var, her şey olabilir. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım ve neler olacak göreceğiz." dedi.

WSBK'nın son iki yarışının yapılması üzerinde bir kesinlik bulunmuyor. Kasım'da yapılacak olan Endonezya'daki sezon finalinin yapılacağı Mandalika sokak pisti, hâlâ FIM tarafından resmi olarak onaylanmadı.

Gelecek hafta sonu Arjantin'e gidecek şampiyonada ise, takımların El Villicum pistine uçuş yapması konusunda bir takım sıkıntılar çıktı.

Ancak Rea, her iki yarışın birden iptal edilmesi konusunda bir endişesinin olmadığını, direkt olarak Dorna'nın yarış hafta sonununu iptal etmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Rea konu hakkında, "Neler olursa olsun, Dorna 13 yarış yapılacağını söyledi, sezonun sonuna bu kadar az vakit kalmışken yarış iptal edemezler; bunların yerine yapılacak yarış bulmaları gerekir. Ancak Arjantin veya Endonezya yarışları iptal olana kadar ben, bu yarışlara hazırlanacağım." dedi.