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World Superbike / Magny-Cours Haberler

Rea, Toprak ile 2002 tarzı bir şampiyona sonucu istiyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Jonathan Rea, 2021 Dünya Superbike şampiyonluğu için mücadele ettiği Toprak Razgatlıoğlu ile 2002'dekine benzer bir şekilde mücadelenin son ana kadar devam etmesini istiyor.

Rea, Toprak ile 2002 tarzı bir şampiyona sonucu istiyor

Superbike'da 7. şampiyonluğu için mücadele eden Kawasaki sürücüsü, 2015'te spora dönmesinden bu yana elde ettiği art arda şampiyonlukların ardından en yakın mücadeleyi sürdürüyor.

Yamaha ile çok iyi bir sezon geçiren milli gururumuz Toprak, son yarış hafta sonu Magny-Cours'da aldığı 3 zafer ile şampiyonadaki puan farkını 13'e kadar çıkarmıştı ancak yarıştan sonra tartışmalı bir şekilde Toprak'ın Superpole derecesinin silinmesi, puan farkını 7'ye düşürdü.

2021 şampiyonasında şu an için 5 yarış daha bulunuyor ancak COVID-19 nedeniyle Arjantin ve Endonezya yarışlarının iptal edilmesi yönünde endişeler bulunuyor.

Rea ve Razgatlıoğlu arasındaki yakın mücadeleye bakarsak, bu seneki mücadelenin son yarış hafta sonunda belli olabileceğini söyleyebiliriz. En son 2016'da mücadele son yarış hafta sonuna kaldı ancak o sene Rea, takım arkadaşı Tom Sykes karşısında son yarışa gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti.

Bu konudaki düşünceleri sorulduğunda Rea, 2002'deki efsane sezona benzer bir mücadele olabileceğini söyledi. O sene Troy Bayliss ve Colin Edwards arasında çok yakın bir mücadele olmuş ve şampiyon son anda belli olmuştu. Heyecan açısından 20 senedir o sezonu geçen bir sezon olmadı.

Rea, "Sene başında birkaç defa böyle dua ettim. Sene başındaki dileğim, şampiyonayı son yarışın son turunda kazanmaktı."

"Troy Bayliss vs Colin Edwards, tarihin en efsanevi şampiyonasıydı. O yarışı babamın ofisinden izlediğimi hatırlıyorum. Genç bir çocuk olarak hislerimi, son turu izlediğimi ve her virajdaki değişikliği hatırlayabiliyorum. Bunu istiyorum." dedi.

 

Rea, Kawasaki motosikletiyle mücadele ettiği dönemde danışmanlık da yaptığı Toprak ile arasındaki ilişkinin geçmişteki Sykes ve Chaz Davies gibi rakiplerinden daha iyi olduğunu söyledi.

Rea, "Toprak hoş bir çocuk. Saygı duymalısınız. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Birisi beni mağlup ederse, elini sıkarım. Onunla geçmişteki rakiplerime göre daha iyi bir ilişkiye sahibim."

"Tabii ki beni yendiğinde mutlu olmuyorum ancak buna şapka çıkarmalısınız. Gerçekten iyi sürdüğümü hissediyorum ve o beni yeniyor."

"Çok fazla yarış kazandım. Bunun nasıl hissettirdiğini biliyorum. Kapalı parka geldiğinizde galip olduğunuzda kimsenin sizi tebrik etmemesinden daha kötü bir şey olamaz. Bu geçmişte benim yaşadığım bir şey."

"Ona karşı büyük saygım var ve bu, benim daha çok çalışmamı sağlıyor çünkü onu yendiğimde iyi birisini, üst düzey birisini yendiğimi biliyorum."

"Sonunda 1 numarayı verirsem mutlu olacağımı söyleyemem. Bunun için savaşacağım... Ancak her şey güzel. Scott bile onunla başa baş mücadele ediyor. Andrea Locatelli önlerde mücadele ediyor. Alex hızlıydı ancak yine şanssızdı. Şampiyona güzel gidiyor." dedi.

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