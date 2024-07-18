Rea: "Toprak artık WorldSBK'de bir mihenk taşı"

Toprak Razgatlıoğlu, Assen'deki Hollanda WorldSBK turunun 2. yarışından bu yana, üst üste yedi yarışı kazanarak dominant bir performans sergiliyor.

Razgatlıoğlu, BMW için ilk üçlemeyi Misano'da yaptı ve ardından geçen hafta sonu Donington Park'ta başka bir dominant performans sergiledi.

2021'de Razgatlıoğlu'na karşı şampiyonluk mücadelesi veren Jonathan Rea, Razgatlıoğlu'nun WorldSBK'deki tüm yılları boyunca serinin değişmez isimlerinden biri oldu.

Birçok kişi için Razgatlıoğlu WorldSBK'deki en iyi sürücü ve aldığı sonuçlarla da bunu ortaya koyuyor.

Yamaha ile ilk sezonunu zorlu geçiren Rea, Türk sürücüye övgüler yağdırarak onu “özel bir yetenek” olarak nitelendirdi.

Rea, "Bazı insanlar vardır, onların özel bir yetenek olduğunu görürsünüz. Padokta etrafta birçok yetenekli insan var, onlara fırsatlar verilir ama ya düşerler ya da bu fırsatları en iyi şekilde değerlendiremezler.”

“Toprak şu an tüm fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyor. Süper yetenekli bir adam ve onun gibi bir sürücüyü izlemek güzel, onunla yarışmak berbat olsa da.”

“Onun için her şey neredeyse çabasız görünüyor. İnsanlar bunun kolay göründüğünü düşünebilir ama hiç de kolay değil, sizi temin ederim. Toprak artık WorldSBK'de bir mihenk taşı.”

“Toprak'ın başarısından hiçbir şekilde pay çıkaramam ama şampiyonaya ve Kawasaki ailesine Superstock'ta Puccetti ile birlikte ilk katıldığında büyük bir hayranıydım. Takım arkadaşım gibiydi.”

“Birlikte çok yemek yerdik, hatta rakip olduğumuz zamanlarda bile. O iyi bir adam, zorlu bir sürücü; Toprak ile olan mücadelelerimi her zaman sevdim.”

“Onun hak ettiği başarıyı elde ettiğini görmek güzel. Bu yıl bu kadar dominant olmasını beklemiyordum. Hızlı adamlarla dolu bir sınıfta, o kesinlikle öne çıkan biri." dedi.