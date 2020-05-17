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World Superbike / Son dakika

Rea: "Superbike'ın bir sonraki şampiyonu Toprak olacak"

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Rea: "Superbike'ın bir sonraki şampiyonu Toprak olacak"
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 May 2020 11:37

Jonathan Rea, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nın bir sonraki şampiyonu olacağını düşünüyor.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, geçen yıl harika bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Kawasaki'nin uydu takımı Puccetti ile yarışan Toprak, son yıllarda seriye damga vuran Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea ile de yakından çalışma fırsatı yakaladı.

Rea, çeşitli konulara değindiği röportajında temsilcimizden övgüyle bahsetti.

"Normal hayatta olduğu gibi bazı insanlarla diğerlerine kıyasla daha iyi anlaşıyorsunuz. Tom Sykes ile rekabetimiz her zaman takım içinde bir sorundu. Motosikletin gelişimi konusunda bir ego sorunu vardı. Tom'un belirli istekleri vardı ve benimkisi farklıydı. Ben ve Tom arasındaki rekabetten çok, baş mekanikerlerimiz arasında bir rekabet vardı."

"Toprak, Kawasaki ailesi içinde büyüktü ve şimdi Yamaha için yarışıyor. Ona karşı bir zayıf noktam, yani zaafım var. Superstock günlerinden beri her zaman harika bir yetenekti, motosikletle harikaydı. Superbike'daki ilk yılımda ona sürekli yardımcı oldum ve şimdi bunu yaptığım için neredeyse üzgünüm! Daha fazla şampiyonluklar kazanabileceğimi hissediyorum ama benden sonraki şampiyon sanırım o olacak."

"Kawasaki'nin MotoGP'ye döneceğini sanmıyorum. Bu, elbette bir rüya ama bundan hiç bahsetmedik ve bu konuda belli bir hissim yok. MotoGP ile ilgili çok fazla seçeneğim yok. Oraya gidiyorsam istediğimi yapmak isterim."

"Dani Pedrosa'nın emekliliği sonrası menajerim beni Repsol Honda'ya götürmek istiyordu. Kawasaki ile kontratım sona ermek üzereydi ve oraya gitmek güzel olurdu. Ama sonuç olarak olmadı çünkü Lorenzo ile anlaştılar. Buna ek olarak Aprilia daha önce bana teklif yaptı ama bu, gerçekten ilgilenmediğim bir teklifti."

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Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
2/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
3/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
5/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati
7/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
8/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
9/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pole position di Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team, secondo posto Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati, terzo posto Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Pole position di Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team, secondo posto Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati, terzo posto Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
10/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
11/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
12/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
13/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
14/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
15/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
16/18

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
17/18

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Jonathan Rea , Toprak Razgatlıoğlu
Editör Lorenza D'Adderio

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