Rea: "Superbike'ın bir sonraki şampiyonu Toprak olacak"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, geçen yıl harika bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Kawasaki'nin uydu takımı Puccetti ile yarışan Toprak, son yıllarda seriye damga vuran Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea ile de yakından çalışma fırsatı yakaladı.

Rea, çeşitli konulara değindiği röportajında temsilcimizden övgüyle bahsetti.

"Normal hayatta olduğu gibi bazı insanlarla diğerlerine kıyasla daha iyi anlaşıyorsunuz. Tom Sykes ile rekabetimiz her zaman takım içinde bir sorundu. Motosikletin gelişimi konusunda bir ego sorunu vardı. Tom'un belirli istekleri vardı ve benimkisi farklıydı. Ben ve Tom arasındaki rekabetten çok, baş mekanikerlerimiz arasında bir rekabet vardı."

"Toprak, Kawasaki ailesi içinde büyüktü ve şimdi Yamaha için yarışıyor. Ona karşı bir zayıf noktam, yani zaafım var. Superstock günlerinden beri her zaman harika bir yetenekti, motosikletle harikaydı. Superbike'daki ilk yılımda ona sürekli yardımcı oldum ve şimdi bunu yaptığım için neredeyse üzgünüm! Daha fazla şampiyonluklar kazanabileceğimi hissediyorum ama benden sonraki şampiyon sanırım o olacak."

"Kawasaki'nin MotoGP'ye döneceğini sanmıyorum. Bu, elbette bir rüya ama bundan hiç bahsetmedik ve bu konuda belli bir hissim yok. MotoGP ile ilgili çok fazla seçeneğim yok. Oraya gidiyorsam istediğimi yapmak isterim."

"Dani Pedrosa'nın emekliliği sonrası menajerim beni Repsol Honda'ya götürmek istiyordu. Kawasaki ile kontratım sona ermek üzereydi ve oraya gitmek güzel olurdu. Ama sonuç olarak olmadı çünkü Lorenzo ile anlaştılar. Buna ek olarak Aprilia daha önce bana teklif yaptı ama bu, gerçekten ilgilenmediğim bir teklifti."