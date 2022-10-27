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Önceki / Rea, Arjantin'den hayal kırıklığı ile ayrılıyor
World Superbike / Villicum Haberler

Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"

Jonathan Rea, yeni imtiyaz paketinin Kawasaki'ye yardımcı olacağını ve ekstra motor gücüne sahip olmadıkları sürece Ducati dominasyonunu kırabileceklerini düşünmüyor.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"
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Arjantin'den iki galibiyetle ayrılan ve en yakın rakibi Toprak Razgatlıoğlu ile puan farkını 82'ye çıkaran Alvaro Bautista, bir sonraki yarış herhangi bir sürpriz yaşanmadığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

Mayıs ayından bu yana yarış kazanamama serisini Arjantin'de de sürdüren Rea ise Bautista'nın neredeyse 100 puan gerisinde bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde WSBK yönetimi, zor durumdaki üreticilere özel şasi parçaları kullanma şansı tanıyan bir "süper imtiyaz" paketi açıkladı.

Ancak Rea, yeni paketin Ducati'nin üstünlüğünü kıracağını ve Kawasaki'ye herhangi bir fayda sağlayacağını düşünmüyor.

Cuma günü GPOne'a konuşan Rea, "Gördüğüm kadarıyla yeni paket esas olarak şasi ile ilgili olacak, ancak bu Kawasaki'nin zaten çok güçlü olduğu bir alan."

"Bu yüzden imtiyazların bize yardımcı olacağından şüpheliyim. Hakkımız olan devirlere yeniden çıkabilmeyi ve ağırlık sınırını geri getirmeyi tercih ederim." dedi.

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Pazar günü bir diğer demeç veren Rea, "Süper imtiyaz fikrini anlıyorum, ancak homologasyon ve yönetmeliklerin sınırları dahilinde en iyi motosikletin üretildiği bir şampiyona görmek istiyorum. Bu şekilde, herkes o motosikleti satın almak isteyecektir."

"Ama bayide biri 40.000 Euro, diğeri 17.000 Euro iken bunu nasıl yapacaksınız? Gerçekten aynı şey değil." dedi.

Kawasaki takım patronu Pere Riba'da bu konuda Rea'e katılıyor ve biraz daha beygir gücüne sahip oldukları takdirde Ducati'yi mağlup edebileceklerini düşünüyor.

Riba, "Şu anda fark yaratan tek alan motor, dolayısıyla sadece 20 beygir daha fazla güce ihtiyacımız var. Bu, hikayenin gidişatını değiştirir ve eminim ki Johnny'nin Alvaro ile mücadelesini izleriz." 

"Ducati yarış için üretilmiş bir motosiklet, Kawasaki ise bir sokak motosikleti. Kawasaki de bir V4 üretebilir ama Japonların zihniyetini aklınızda tutmalısınız."

"Kawasaki'yi eleştirmek istemiyorum, bu sadece benim durum analizim." dedi.

 

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