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Rea: "Sonumun Rossi gibi olmasını istemiyorum"

Jonathan Rea, emekliliğini çok geç yaparak sonunun Valentino Rossi'ye "benzemesini" istemiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, 1988 yılında kurulan Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki en önemli üç rekoru elinde tutuyor: en çok şampiyonluk (6), en çok zafer (119) ve en çok podyum (263).

Seride yarışmaya başladığı 2009'dan bu yana her yıl en az bir yarış kazanmayı başardı.

2015'ten 2020'ye kadar Rea/Kawasaki ZX-10R kombinasyonunu yenmek zordu, ancak art arda altı dünya şampiyonası zaferinden sonraki üç yılı sırasıyla ikinci, üçüncü ve üçüncü bitirdi.

Most'taki karmaşık koşullar olmasaydı, muhtemelen 2023 Dünya Şampiyonasını galibiyetsiz bitirecekti.

2 Şubat'ta 37 yaşına girecek Rea, yeni sezonda Yamaha ile yarışacak ve gridin en yaşlı ikinci ismi olmaya devam edecek.

Rea ve Bautista, elde ettikleri başarılarla yaşın bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtlıyorlar. Her ikisi de hâlâ formunun zirvesinde ve tamamen motive durumdalar.

Rea, Ekim sonunda Yamaha'yı ilk kez test ettiğinde yüzünde sürekli bir gülümseme vardı. Kawasaki ile geçirdiği sıkıcı birkaç yılın ardından, mavi motosikletle daha iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

Hal böyle olunca Britanyalı sürücünün emeklilik gibi bir planı bulunmuyor.

Johnny SPEEDWEEK.com'a "Rekabetçi olduğum ve eğlendiğim sürece emekli olmayacağım."

"Henüz emekli olmayı düşünmedim ve Yamaha ile geçireceğim dönemi sabırsızlıkla  bekliyorum."

Birçok şampiyon emekli olmak için doğru zamanı kaçırdı, Valentino Rossi de bunlardan biri. MotoGP efsanesi, 2021 yılında 42 yaşındayken kariyerini sonlandırdı ve o yıl artık eski seviyesinde değildi

Rea, Yamaha ile yaptığı anlaşma hakkında, "Bunun son kontratım olacağını söylemiyorum fakat beş yıl sonra burada olmak istemiyorum."

"Ben 21 yaşımdan beri bu padoktayım. Dünya Superbike Şampiyonası'na 2009'da katıldım. Eğer 40 yaşında hâlâ buradaysam, lütfen biri bana gelecek vadeden genç sürücülere yer açmamı söylesin."

"Buraya gelebilecek çok hızlı sürücüler var. Ayrılma zamanı geldiğinde, bu gerçekleşecek." dedi.

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

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