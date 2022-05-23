Rea: "Son virajda motosiklet kayınca her şeyi batırdığımı düşündüm"

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Estoril'deki mücadelenin son turda Rea, şampiyonadaki ana rakibi olan Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'yı geçerek arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti ve şampiyona lideri ile farkı da 17 puana indirmeyi başardı.

Geçişin ardından bir hata yapan altı kez WSBK şampiyonu son virajda az kalsın düşerek zaferi kaybedecekti, ancak motosikleti kurtararak yoluna devam etti ve damalı bayrağı Bautista'nın yalnızca 0.194 saniye önünde görmeyi başardı.

Hata hakkında konuşan Rea, "Açıkçası her şeyi batırdığımı düşünmüştüm çünkü son virajda ciddi bir kayma yaşadım. 'Hayır, Alvaro beni geçecek' diye düşündüm."

"Ama gaza basmaya devam ettim ve galibiyeti koruyabildim. Böyle bir hatayı belli bir fark varken yapmak gerçekten güzel.

"İlk turlardan itibaren Toprak [Razgatlıoğlu] ile harika bir mücadele içindeydik. Yarışın orta noktasına doğru kendime 'tamam, daha hızlıyım, farkı aç ama sabit tut. Pist pozisyonunu korumak için olabildiğince yavaş git, lastiğini koru, biraz enerji tasarrufu yap'. dedim."

"Alvaro'ya geçildiğimde acele etmem gerektiğini hissettim çünkü yarış yeniden başlamış gibiydi, temposu epey güçlüydü. Herhangi bir hata yapmamaya veya onu geçmek için acele etmemeye çalıştım. Güçlü olabileceğim, onun da güçlü olduğu yerlere çalıştım, planıma sadık kaldım ve işe yaradı.” dedi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kawasaki sürücüsü, 14.turda Bautista'ya geçilmesinin ardından, yarışın ikinci yarısını Ducati sürücüsünü geçmenin bir yolunu bulmaya çalışarak geçirmek zorunda kaldı.

Son turda 7. virajda yaptığı iddialı bir hamle yapan Rea ilk başta sonuç alamadı çünkü Bautista hemen ardından pozisyonunu geri alabildi, bu da Rea'nın sabah saatlerindeki Superpole yarışını kazanmak için hamle yaptığı 9-10. virajlarda avantaj kazanmasına ve liderliği almasına sebep oldu.

Rea, "Son tura girmeden önce son virajda gerçekten iyi bir çekiş elde ettim, düzlüğün ilk bölümünde hava koridorunu kullandım."

"Önceki üç turda Alvaro 1. virajda apeks'i biraz kaçırıyordu, bu yüzden iyi fren yaptım, virajı iyi bir şekilde döndüm ve 3. virajda onu yakalamıştım."

"4. ve 5. virajlar arasında ve 6. virajda ne kadar hızlı olduğunu gördüğümde, hiçbir şekilde düşünmedim. Frenleri bıraktım, viraj hızını kullandım ve dürüst olmak gerekirse sahip olduğum çekiş gerçekten iyiydi. Alvaro'nun yakınında kalmayı başardım."

"Turun başlarında bunu yapabileceğimi hissettim, uzun düzlükten önce daha fazla fark yaratabilirdim. 7. virajda geçmeyi denedim, geri tepti."

"Fakat hemen sonraki virajı içeriden aldım ve Bautista'yı yavaşlattım, böylece geçişi tamamladım."

Şampiyona lideri Bautista, Rea'nın onu geçmek için hamle yapmasını beklediğini ve şikandan geçerken kapıyı kapatmaya çalıştığını söyledi.

Ancak altı kez WSBK şampiyonu sezonun beşinci galibiyetine giden yolda Bautista'yı geçmeyi başardı.

Bautista, "7. virajda beni geçmeye çalıştı ve ben liderliği tekrar almaya hazırdım- aslında başardım da. Sonrasında şikanda bir diğer hamle yapacağını biliyordum. Kapıyı kapattım, kerb ile aramda birkaç metre boşluk bıraktım ama içeriden hamle yaptı."

"O virajda savunma yapmak benim yaptığımdan daha zor. Ayrıca diğer viraja çok yakın olduğu ve yeterince boşluğunuz olmadığı için yerinizi korumak da çok zor. Hamle yapmasını bekliyordum, savunmaya çalıştım ama yerimi koruyamadım." dedi.