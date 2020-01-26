Rea: “Şampiyonluk için savaşabilecek dört, beş sürücü var”

Kawasaki sürücüsü, geçen sene Dünya Superbike’ta art arda beşinci şampiyonluğunu yakalamıştı ve bu seneye de favori olarak başlıyor.

Kuzey İrlandalı sürücünün geçen sezonki en büyük rakibi Alvaro Bautista, Ducati’den ayrılarak Honda’ya geçti ve Rea’nın geçen seneki takım arkadaşı Leon Haslam ile takım arkadaşı olacak. Eski MotoGP sürücüsü ve 2019 Britanya Superbike şampiyonu Scott Redding ise Ducati’de mücadele edecek.

Rea’nın önceki sezonlardaki rakiplerinden Chaz Davies, Ducati’de devam edecekken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu Puccetti Kawasaki’den ayrıldı ve fabrika Yamaha takımında Michael van der Mark ile takım arkadaşı olacak. Yamaha’dan ayrılan Alex Lowes ise Kawasaki’de Rea’nın takım arkadaşı olacak.

Yeni sezon öncesinde birçok bilinmeyen yer alırken, Rea şampiyonluk için dört, beş sürücüye karşı savaşacağını düşünüyor.

Rea, “Herkes sıfırdan başlıyor ve sezon arasının güzelliği de bu ve aynı sürücülerin farklı takımlarda yarışacak olması da heyecan verici.”

“Rekabetçi bir sezon olacak ve şampiyonluk için savaşabilecek dört, beş sürücü olacak gibi görünüyor. Ancak herkesin nerede olduğunu anlamak için yaklaşık beş yarış geride bırakmak gerek.”

“Bu sezona, geçtiğimiz sezonlardaki gibi yaklaşacağım ve adım adım çalışacağım. Hedef elbette kazanmaya çalışmak, ancak ilk yarışlarda hayatta kalıp savaşın içinde olmalıyız. Yeni sezon için heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.

Jerez’deki testleri yağmurun vurmasıyla beraber sadece 19 tur tamamlayan Rea, buna rağmen ilk sırada yer aldı ve gelecek hafta Barcelona’da özel bir test yapacak.

Dünya Superbike’ın son sezon öncesi testi 24-25 Şubat tarihlerinde Avustralya’daki Phillip Island pistinde gerçekleştirilecek. Sezonun ilk yarış hafta sonu da aynı pistte 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yer alacak.

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