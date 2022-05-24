Rea: "Razgatlıoğlu, MotoGP'de WSBK'nın seviyesini kanıtlayabilir"

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Razgatlıoğlu, geçtiğimiz yıl Endonezya'da Rea ile heyecan verici bir mücadeleden sonra Yamaha'ya on yıldan uzun süredir ilk WSBK şampiyonluğunu getirdi.

Temsilcimizin 2023'ün sonuna kadar Yamaha'nın WSBK takımıyla anlaşması bulunsa da, Ocak ayında yaptığı paylaşımda MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetmedi.

Hatta, Haziran ayında özel olarak düzenlenen bir programla Yamaha M1'i test edecek ve markanın MotoGP patronu Lin Jarvis, bunun Razgatlığlu'nu 2023 için değerlendirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye geçişi muhtemelen, Yamaha'nın fabrika takımına geçmeden hem son şampiyon Fabio Quartararo hem de Franco Morbidelli için bir antrenman yeri olarak hizmet veren RNF uydu takımı olacak.

Altı kez WSBK şampiyonu Rea, Razgatlıoğlu'nun yükselişini yakından takip etti ve temsilcimiz WSBK'da Yamaha'ya katılmadan önce, iki sürücü de 2019'da Suzuka 8 Saat şampiyonluğunu kazanan aynı Kawasaki takımının parçasıydı.

Her ne kadar 2021 şampiyonluğu için sert bir şekilde mücadele etseler ve pist dışında birden fazla kez ağız dalaşına girseler de Rea, Razgatlıoğlu'nun hızını göstermek için gelecek yıl MotoGP'de bir şansı olmasını istediğini söyledi.

Rea, Motorsport.com Almanya'ya şunları söyledi: "Umarım MotoGP'ye geçebilir çünkü o, bu adımı atabilecek ve rekabetçi olabilecek sürücülerden biri. Bence bu, Superbike'dan MotoGP'ye bir basamak olduğunu gösterebilir."

"Maalesef ben bu şansa hiç sahip olmadım. WSBK'da kalmakta hiçbir sorun yok. Burada harika bir kariyerim oldu."

"Fakat gelecek yıl Magny-Cours'da şampiyonluğu kazanırsa MotoGP'ye geçebileceğine dair bazı konuşmalar vardı.""

"Toprak'ı seviyorum, o benim en sert rakiplerimden biri ve gerçekten iyi bir insan. Ona, 'Eğer şansın olursa, benim tecrübelerimden ders çıkar ve git.' dedim."

"Harika bir iş yapacak. Padoktaki birçok sürücü yetenekli ve harika işler yapabilirler. Bu yüzden ona, özel bir takım olsa bile şansı olursa gitmesini söyledim."

"Eğer etrafında doğru insanlar olursa, ona inanan ve zaman veren insanlar olursa çok güçlü olabilir. Umarım Toprak ve menajeri Kenan Sofuoğlu doğru stratejiye sahiptir."

"Ben onun en büyük rakiplerinden biriyim ama oraya gidebilir ve iyi bir iş yapabilir. Bu Superbike'ı da çok iyi gösterir."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Razgatlıoğlu ve Yamaha, Rea ve Kawasaki'nin rekabetçiliğinin yanı sıra Alvaro Bautista ve Ducati'nin karşısında bu yıl WSBK'da henüz bir yarış kazanamadı.

Temsilcimiz şampiyona lideri Bautista'dan 51 puan ve ikinci sıradaki Rea'dan 35 puan geride.

Ancak Estoril'de sezonun üçüncü yarışı öncesinde konuşan Rea, Razgatlıoğlu'nu elemek için henüz erken olduğunu söyledi ve "yeterince performans gösteremediği" fikrini reddetti.

Rea, "Tecrübelerime göre, #1 olmanın ağır bir şey olduğunu anlayabiliyorum. Bu motosikletinde taşıması ağır bir numara. Ben oldukça iyi baş ettim ama o en geç sürücülerde biri ve geleceği üzerinde çok fazla merak var."

"Bu yıl zayıf olduğunu düşünmüyorum. Henüz kazanmadı ama yeterince performans gösteremediğini düşünmüyorum. Bautista iyi bir iş yapıyor ve biz de geliştik."

"Onu normal buluyorum. Pistte gördüğümde geçtiğimiz yıla kıyasla daha sınırda ama geçtiğimiz yıl kazandığı zamanlarda bile hep sınırda oldu." dedi.