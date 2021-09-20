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Rea, Razgatlıoğlu'na puan kazandırdığı için 'hayal kırıklığına' uğramış

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Jonathan Rae, Toprak Razgatlıoğlu'na puan kazandırdığı ve yarışı altıncı sırada tamamladığı için Dünya Superbike Şampiyonası'nın Barcelona ayağını 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirdi.

Rea, Razgatlıoğlu'na puan kazandırdığı için 'hayal kırıklığına' uğramış

Altı kez dünya şampiyonu Rea, pazar günkü yarışta kaza yapmamasına rağmen sezonun en kötü sonucunu elde etti. Rea, Kawasaki ZX-10RR motosikletinin yol tutuşunda zorluk yaşadı.

Rea ilk olarak, Yamaha sürücüsü Toprak'ın ve Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi'nin arkasında, üçüncülüğe düştü. Daha sonra, Andrea Locatelli (Yamaha), Scott Redding (Ducati) ve Alvaro Bautista (Honda) tarafından geçildi.

Rea, böylelikle şampiyonadaki rakibi Toprak'a puan kaybetti. Temsilcimiz, ilk yarışta yağmurlu hava koşullarında elektrik problemi yaşayarak yarış dışı kalmıştı.

Rea, "Hafta sonu beni tamamen hayal kırıklığına uğrattı."

"Sıcak hava koşullarından dolayı motosikleti durdurmakta zorlandım."

"Arka tarafta, kayma problemi yaşıyordum. 2. antrenman sırasında, benzer koşullarda uzun süre gitmeme rağmen bu problemi yaşamamıştım."

"Dünkü yağmur, pisti ve yol tutuşunu ne kadar engelledi emin değilim ama oldukça zorlandım. Yarışın sonunda, lastik performansım herkesinkine yakındı ama yarışın ortalarında çok yavaştım."

"Bu hafta sonu, genel olarak temponun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece yoldan dolayı, yarışta çok zorlandık." dedi.

 

Rea son yarış için, yumuşak Pirelli SCX arka lastiğini kullanan isimlerden biriydi. Rinaldi ve Redding ise, daha sert SC0 lastiğini kullanarak podyuma çıkmayı başardı.

Rae, SC0 lastiğinin daha iyi performans sağlayacağına dair bir işaret olmadığını söyledi. Cumartesi günkü yağmurun, pistin yol tutuşunu etkilemiş olabileceğini ifade etti.

Rae, "Yarışın ortasında, yumuşak lastik seçiminden pişman oldum."

"Ancak doğru seçimin ne olduğundan emin değildim. Çünkü SC0 ile hiç 19 ya da 20 tur gitmedim ama kesinlikle daha iyi olacağını hissettim. Daha iyi sürebilirdim."

"Sonunda bunu yaptığım için pişman olup olmadığımı söylemek zor çünkü her şey onun daha iyi olacağına işaret ediyordu. Ancak yarış kazananı Rinaldi, SC0 kullanıyordu. Belki de bu yüzden, bir taktiği kaçırdık." diye yorumladı.

Toprak, Assen yarışının ardından ilk defa bir hafta sonundan galibiyetle ayrılamasa da, bu 'ilginç' hafta sonundan, başta kaybedip sonrasında geri kazandığı şampiyona liderliği nedeniyle mutlu ayrıldığını söyledi. 

 

Toprak yarışın ardından, "Çok zor bir yarıştı çünkü lastiklerde tutuş yoktu ve hava çok sıcaktı."

"Üçüncü ya da dördüncü turdan itibaren ön taraf kaymaya başladı. Sonrasında, Michael Rinaldi'yi geçtim ve arka lastiğin de performansı oldukça düştü."

"Daha sonra, herkesin arkamda kaldığını ve ikincilik için yarıştığımı fark ettim. Yine de mutluyum. Benim için ilginç bir hafta sonuydu çünkü ilk yarışta elektronik bir problem yaşadım. Fakat takım çok çalışıyor çünkü her yarış daha da gelişiyoruz."

"Şu anda gülümsüyorum çünkü Rea'in bir puan önündeyim. Ancak normalde böyle görünmüyorum. Her zaman kazanmak için yarışıyorum ve buna odaklanıyorum.  Jerez'de galibiyet için yarışmayı yine deneyeceğim." dedi.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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