World Superbike
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
R
World Superbike
Aragon
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
Canceled
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Misano
06 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Superbike / Magny-Cours / Son dakika

Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı

paylaşım
yorumlar
Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sebastian Fränzschky, Writer
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Magny-Cours'da yapılan Dünya Superbike yarışında sürüş hatası yaparak birincilikten dördüncülüğe gerileyen Jonathan Rea, pistte yeterince su birikintisi olmaması nedeniyle motosikletinin kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Fransa'ya, üst üste altıncı dünya şampiyonluğunu garanti altına alma fırsatıyla gelen Rea, hafta sonunun ilk yarışını ve Superpole yarışını kazanarak, şampiyonadaki rakibi Scott Redding'in podyuma bile çıkamamış olması ile beraber, şampiyonluk için olan şansını artırdı. 

Böylece Rea'nın şampiyonluğu kazanması için, pole pozisyonunda başladığı yarışı ilk üç içerisinde bitirmesi gerekiyordu. 

Üçüncü turda liderliği, çok hızlı bir şekilde yükselen Redding'e kaybeden Rea, aynı zamanda Loris Baz'ın Ten Kate Yamaha'sına ve Redding'in Ducati'den takım arkadaşı Chaz Davies'e de geçilerek dördüncülüğe geriledi. 

21 turluk yarışın son bölümlerinde Davies'i geçmeye çalışan 33 yaşındaki pilot, sondan bir önceki turda yaptığı hata sonrasında temposunu kaybetti ve şampiyonluk için gereken sonucu alamadı. 

Rea, Kawasaki motosikletinin kuruyan pist koşullarına uygun olmadığını söylerken, takım arkadaşı Alex Lowes da tempo yakalamakta zorlandı ve galip Redding'in 20 saniye arkasında yarışı tamamladı. 

Rea açıklamalarında şunları söyledi: "Hafta sonu boyunca, pist üzerinde çok fazla su olmadığında zorlandığımızı gördük, örnek vermek gerekirse formasyon turunda ve Superpole seansında özellikle beşinci virajın çıkışında çekişte problemler yaşadık."

"Ancak motosikletimin ayarları gayet iyiydi. Şikanlarda ve motosiklette agresif olmanız gereken her yerde gayet iyi bir hissiyata sahiptim. Son şikanda çekiş kontrol sisteminin etkisini çok fazla hissediyordum."

"Chaz'le olan farkımı, pistin zıt taraflarında açıyordum. Şikanlarda ve ilk üç virajda çok daha iyiydim. Ancak o ise beşinci ve 13. virajın çıkışında bana yaklaşıyordu. Yarış böyle ilerledi."

Kawasaki pilotu Rea, Redding'e karşı 59 puanlık avantaja sahip. Sezonun son yarışı olacak olan Estoril hafta sonunda ise maksimum 62 puan alınabilecek. 

 

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak

Önceki haber

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Pilotlar Jonathan Rea
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar Bugün

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!

Son Haberler

Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı
SBK World Superbike / Son dakika

Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak
SBK World Superbike / Son dakika

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak

Fransa SSP300: Garcia kazandı, Bahattin yarış dışı
SBK World Superbike / Yarış raporu

Fransa SSP300: Garcia kazandı, Bahattin yarış dışı

Fransa WSBK: Redding kazandı, Toprak 9. oldu
SBK World Superbike / Yarış raporu

Fransa WSBK: Redding kazandı, Toprak 9. oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

1s
2
Formula 1

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

3
Formula 1

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

3s
4
Formula 1

Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!

5
Formula 1

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"

Son Haberler

Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı
SBK

Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak
SBK

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak

Fransa SSP300: Garcia kazandı, Bahattin yarış dışı
SBK

Fransa SSP300: Garcia kazandı, Bahattin yarış dışı

Fransa WSBK: Redding kazandı, Toprak 9. oldu
SBK

Fransa WSBK: Redding kazandı, Toprak 9. oldu

Fransa Supersport: Mahias kazandı, Can düşmesine rağmen 7. oldu!
SBK

Fransa Supersport: Mahias kazandı, Can düşmesine rağmen 7. oldu!

Son Videolar

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.