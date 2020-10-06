Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı

Fransa'ya, üst üste altıncı dünya şampiyonluğunu garanti altına alma fırsatıyla gelen Rea, hafta sonunun ilk yarışını ve Superpole yarışını kazanarak, şampiyonadaki rakibi Scott Redding'in podyuma bile çıkamamış olması ile beraber, şampiyonluk için olan şansını artırdı.

Böylece Rea'nın şampiyonluğu kazanması için, pole pozisyonunda başladığı yarışı ilk üç içerisinde bitirmesi gerekiyordu.

Üçüncü turda liderliği, çok hızlı bir şekilde yükselen Redding'e kaybeden Rea, aynı zamanda Loris Baz'ın Ten Kate Yamaha'sına ve Redding'in Ducati'den takım arkadaşı Chaz Davies'e de geçilerek dördüncülüğe geriledi.

21 turluk yarışın son bölümlerinde Davies'i geçmeye çalışan 33 yaşındaki pilot, sondan bir önceki turda yaptığı hata sonrasında temposunu kaybetti ve şampiyonluk için gereken sonucu alamadı.

Rea, Kawasaki motosikletinin kuruyan pist koşullarına uygun olmadığını söylerken, takım arkadaşı Alex Lowes da tempo yakalamakta zorlandı ve galip Redding'in 20 saniye arkasında yarışı tamamladı.

Rea açıklamalarında şunları söyledi: "Hafta sonu boyunca, pist üzerinde çok fazla su olmadığında zorlandığımızı gördük, örnek vermek gerekirse formasyon turunda ve Superpole seansında özellikle beşinci virajın çıkışında çekişte problemler yaşadık."

"Ancak motosikletimin ayarları gayet iyiydi. Şikanlarda ve motosiklette agresif olmanız gereken her yerde gayet iyi bir hissiyata sahiptim. Son şikanda çekiş kontrol sisteminin etkisini çok fazla hissediyordum."

"Chaz'le olan farkımı, pistin zıt taraflarında açıyordum. Şikanlarda ve ilk üç virajda çok daha iyiydim. Ancak o ise beşinci ve 13. virajın çıkışında bana yaklaşıyordu. Yarış böyle ilerledi."

Kawasaki pilotu Rea, Redding'e karşı 59 puanlık avantaja sahip. Sezonun son yarışı olacak olan Estoril hafta sonunda ise maksimum 62 puan alınabilecek.