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Rea: "Lowes'un ekibinde olup bitenleri anlamış değilim"

Jonathan Rea, takım arkadaşı Alex Lowes ile aralarındaki farkın neden bu denli büyük olduğunu anlamadığını söyledi.

Jamie Klein
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Altay Gök
Rea: "Lowes'un ekibinde olup bitenleri anlamış değilim"
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2020 sezonundan bu yana takım arkadaşı olan Rea-Lowes ikilisi arasında her zaman ciddi bir fark oldu. Rea geçtiğimiz iki sezona bir şampiyonluk, bir de ikincilik sığdırırken, Lowes'ın en iyi şampiyona pozisyonu altıncılıktı.

2022 sezonunda da işler pek farklı ilerlemiyor. Şimdiden beş yarış kazanmayı başaran ve şampiyonayı az farkla ikinci sırada sürdüren Rea'nın aksine Lowes podyuma bile çıkamadı. Şampiyonayı yedinci sırada sürdüren Lowes'ın en iyi sonucu dördüncülük.

Rea, takım arkadaşının kullandığı motosikletin daha farklı bir felsefeye göre inşa edildiğine dikkat çekti ve Lowes'un ekibi kendi motosikletinde izlenen yönde çalışırsa takım arkadaşının sonuçlarının iyileşeceğini öne sürdü.

Motorsport.com Almanya'ya konuşan Rea, "Zaman zaman Alex ile konuşuyorum fakat garajın onun tarafında olup bitenleri gerçekten anlamıyorum."

"Motosiklet felsefesi açısından bizden oldukça farklı çalışıyorlar, nedenini anlamak zor. Hayat onun için oldukça zorlaşıyor, bunu görebiliyorum."

"Alex benim motosikletime binebilseydi iyi olurdu, sadece normal pozisyonda bir sürüş yapmalı ve nasıl hissettiğini görmeli, çünkü motosikletler oldukça farklı."

"Farklı bir şekilde sürüyor, ekip şeflerimiz ve elektronik mühendislerimiz motosikletleri farklı şekillerde geliştiriyorlar. Neyin doğru ya da yanlış olduğunu söylemek zor, ancak daha teknik olarak birlikte çalışabilseydik çok daha iyi hissederdim." dedi.

 

Lowes'un tıpkı 2019'da Leon Haslam gibi zorlandığı hatırlatıldığında Rea, Lowes'un ekip şefi Marcel Duinker'ı üstü kapalı şekilde eleştirdi. Uzun süredir takımda bulunan Duinker, daha önceden Haslam ve 2013 şampiyonu Tom Sykes ile çalışmıştı.

Rea, "Sürücüler değişiyor, ancak ekip şefleri değişmiyor. Hep birlikte çok daha iyi çalışmalıyız, bu daha ideal bir durum."

Lowes, Estoril'deki son yarışta dördüncü sıraya tırmanmasının ardından sezon başlangıcının kağıt üzerinde göründüğü kadar kötü olmadığı konusunda ısrar etse de, Rea'ya daha benzer bir yaklaşımı benimsemenin daha iyi olabileceğini kabul etti.

Lowes, kendi motosikleti ile Rea'nın motosikleti arasındaki farklar sorulduğunda, "Ekipler motosikleti geliştirmek için biraz daha iyi çalışırlarsa bu faydalı olur, çünkü diğer takımlar oldukça hızlı ilerlemekte."

“Birbirimizi daha iyi hale getirmek için yardıma ihtiyacımız var. Ancak motosikletin ayarı oldukça farklı ve bu benim isteğim değil. Takım farklı bir yoldan gitmeye karar verdi." dedi.

Bu durumun Duinker'in ısrarı üzerine ortaya çıkıp çıkmadığı sorulan Lowes, "Takımın garajın diğer tarafında farklı bir fikri var. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum!" diye ekledi.

 

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