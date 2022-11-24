Rea, lastik kumarı oynamaya hazır hissetmemiş

Haberi dinle

Ducati sürücüsü Bautista, 10 turluk sprint yarışına kuru zemin lastikleriyle başlama kararı alan tek sürücüydü; bu riskin karşılığını da 16. sıradan galibiyete uzanarak almayı başardı.

Yarışın büyük bölümünü ilk iki sırada geçiren Rea ve Toprak Razgatlıoğlu ikilisi ise pistin tamamen kuruduğu son turlarda ıslak zemin lastiklerinin hışmına uğrayarak Bautista'nın liderliğe yükselmesini engelleyemediler.

Sezonun son düellosunu değerlendiren Rea, yarışın sonlarına doğru özellikle ön tarafı kontrol etmekte zorlanmasına rağmen kuru zemin lastiklerine geçmeyi düşünmediğini söylüyor.

World Superbike resmi internet sitesine konuşan Rea, "Yarış başlamadan önce Alvaro ile yan yanaydık, kuru zemin lastiği tercihini gördüğümde bunun en doğru tercih olup olmadığından emin değildim."

"Günün sonunda doğru karar verdiklerini açıkça görüyoruz; ancak bu cesurca bir karardı, benim vermeye hazır olmadığım bir karardı."

"Bautista bize yetiştiğinde çantada kekliktik, ciddi bir çekiş avantajına sahipti. Yarışın lastik stratejisine göre sonuçlanması utanç verici, pist üstünde mücadele etmek daha güzel olurdu." dedi.

Superpole yarışına ilk sıradan başlayan, ancak kuru zemin lastikleri nedeniyle puan barajının dışına kadar gerileyen Bautista, pistin kurumaya başlamasıyla birlikte yeniden pistin en hızlı sürücüsü konumuna geldi ve bitime iki tur kala liderliği geri almayı başardı.

Bautista, "MotoGP yıllarımdan edindiğim deneyimlere göre pistin çok hızlı kuruyabileceğini biliyordum. Gride ıslak zemin ayarlarıyla çıkmıştık, ancak bulutların geçtiğini gördüm ve Giulio'ya [Nava, ekip şefi] kuru zemin ayarlarına geçmemiz gerektiğini söyledim."

"Bazı şüphelerim vardı, gridde beklediğimden fazla su birikintisi mevcuttu. Giulio "ıslak ön, orta arka" stratejisi izleyebileceğimizi söyledi, ancak ne zaman orta hamur kullansak kaybediyoruz."

"Formasyon turundan itibaren pist çok kurumaya başlamıştı, sadece ilk üç tur epey dikkatli olmam gerekiyordu. Sonrasında zorlamaya başladım."

"Kaybedecek bir şeyim yoktu, şampiyonluk zaten bizim elimizdeydi, bu yüzden sadece eğlenmek istedim. İlk turlarda zorlanmayı etmeyi ve son turların tadını çıkarmayı tercih ederim." dedi.

Günün ikinci yarışında ise kuru zeminde iyi bir tempo tutturan Rea, son bölüme girilirken galibiyete ulaşacak taraf gibi duruyordu, ancak 18. turda Eugene Laverty ve Xavi Fores'in kazaya karışmasının ardından kırmızı bayraklarla yarış askıya alındı.

Bu periyottan faydalanmayı başaran Bautista ise Rea'i bir kez daha mağlup ederek sezonu zaferle kapattı.

Rea, "Start-finiş düzlüğü dışında pistin her bölgesinde Alvaro'dan güçlü hissediyordum, pistin o kısmında ciddi avantaja sahiplerdi.

"Ancak geçmişte gerçekten zorlandığımız 1, 2, hatta 3. virajlarda daha fazla yol tutuşuna sahiptim, lastik bozulması da iyi bir seviyedeydi."

"İkinci yarış tam anlamıyla geride bıraktığımız sezonun bir özeti oldu. Ducati'nin önemli referans noktası olduğu kesin, performansları gelişmemiz gerektiğini fark etmemizi de sağladı."

"Kötü bir sezon değildi ancak daha da gelişmek istiyoruz. Bu yüzden 2023'te bir kova dolusu motivasyonla geri döneceğiz ve biraz daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.