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World Superbike Haberler

Rea, Kawasaki'ye karşı "borçlu" hissediyor

Jonathan Rea, çocukluk hayalini gerçekleştirmesine yardım ettiği için Kawasaki'ye "borçlu" hissettiğini söyledi.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Altay Gök
Rea, Kawasaki'ye karşı "borçlu" hissediyor
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Serideki ilk beş sezonunda Honda ile mücadele eden düzenli yarış galibiyetleri elde eden Rea, 2015'te Kawasaki'ye geçti ve o sezondan itibaren motor sporları tarihinin en büyük dominasyonlarından birine imza attı.

Bu dönem tabiri caizse kimseye nefes aldırmayan Rea, arka arkaya altı kez şampiyon olarak rekor kırdı ve 100'den fazla yarış kazanarak seri tarihinin en büyük sürücüsü unvanını ele geçirdi.

Her ne kadar bu dominasyon geçtiğimiz sene Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu tarafından sona erdirilse de 2022 sezonunda geri adım atmayan Rea, yedinci şampiyonluğu için Toprak'ın yanı sıra Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ile ciddi bir rekabete tutuştu.

Yaz arasından hemen önce Kawasaki ile sözleşme yenileyen Rea, 2024 sezonunun sonuna kadar seride mücadele etmeyi sürdürecek.

Takımla yeni başarılara imza atmak konusunda hevesini koruyan Rea, “Beş yaşımda motokros bisikleti üzerindeyken çocukluk hayalimin dünya şampiyonu olmak olduğunu unutamıyorum."

"O zamanlar motokros yıldızı Jeremy McGrath'ı örnek alıyordum. Kawasaki bana 2015'te hayalimi gerçekleştirme fırsatı verdi, bu yüzden onlara borçlu hissediyorum. Birlikte çok güzel bir hikayemiz var."

“Kazanan bir zihniyetten geldiğinizde… tamam, geçen yıl bir diğer büyük şampiyon, büyük sürücü olan Toprak'a kaybettik, ancak bu beni devam etmek ve daha da zorlamak için ateşledi.

"Yalnızca gelecek yıl için değil, kalan yarışlar için de heyecanlıyım." dedi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kawasaki ile yeni sözleşme öncesi yaptıkları görüşmelerin oldukça kolay geçtiğini söyleyen Rea, yalnızca takımın geliştirme yarışında rakipleri Yamaha ve Ducati'ye karşı planları hakkında bilgi istediğini belirtti.

Rea, "Pek pazarlık olmadı. Aslında sezonun gidişatı dışında geleceğim hakkında konuşmak istemiyordum."

"Ayrıca Kawasaki'nin 2023 ve 2024'teki uzun vadeli planlarını iyi anlamak istedim çünkü motosikleti geliştirmemiz gerekiyor ve şampiyonluğa ulaşmaya kararlıyız."

“Bundan sonrası ise oldukça kolaydı çünkü herhangi bir konuyla ilgili çok fazla müzakere yapılmadı."

"Konuştuklarımız, 'gelecek nasıl olacak? Hala motive miyim? Ailem hala her şeye sahip mi? Tamam, imzalayalım' tarzı şeylerdi."

"Kawasaki inanılmaz bir ekip, inanılmaz iyi insanlar barındırıyor." dedi.

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