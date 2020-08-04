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World Superbike / Jerez / Son dakika

Rea, Kawasaki’deki en kötü sonucunu “unutmaya çalışacak”

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Rea, Kawasaki’deki en kötü sonucunu “unutmaya çalışacak”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sebastian Fränzschky, Writer
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Ağu 2020 08:50

Son Dünya Superbike şampiyonu Jonathan Rea, Kawasaki sürücüsü olarak en kötü sonucunu aldığı son Jerez yarışını unutmaya çalışacağını söyledi.

Rea, cumartesi günkü ilk Jerez yarışını Ducati sürücüsü Scott Redding’in arkasında ikinci tamamladıktan sonra Superpole yarışını kazanmış ve ikinci yarışa pole pozisyonundan başlama hakkını elde etmişti.

Ancak 5 kez WSBK şampiyonu sürücü ikinci turda liderliği kaptırdığı yarışı, Redding’in 12.5 saniye gerisinde altıncı tamamladı.

Yarış dışı kaldığı yarışlar bir kenara bırakıldığında Rea’nın 2015’te katıldığı Kawasaki’de bundan önceki en kötü sonucu 2018 Phillip Island’daki ilk yarışta elde ettiği beşincilikti. Rea, Ten Kate Honda’da yarıştığı 2014 Laguna Seca ayağından bu yana beşinci sıradan kötü bir pozisyonda yer almamıştı.

Rea, “İlk turdan itibaren büyük yol tutuş sorunlarım vardı. Cumartesi günü sert lastiklerle sürüş yaptım ve iyi hissettirdiler. Ve pazar günü, piste iyice yayılan lastik parçalarıyla beraber durumun daha da iyi olacağını düşündüm. Ancak ilk turda, pistin biraz daha temizlenmesi gerektiğini ve daha iyi olabileceğini düşündüm, ancak hiç olmadı.”

“En uzun yarışımdı. Birçok kez yerimi savundum, bu şekilde sürmeyi istemiyordum. Sinir bozucu bir yarıştı, bunu unutmaya çalışacağım.”

“Bu pist geçmişte bize pek nazik değildi. Cumartesi günü ve pazar sabahı bunu tersine çevirdik ve motosiklet harika çalışıyordu. Bu kötü yarışın, hafta sonunun genelini gölgelemesini istemiyorum.”

“İki günde de aynı motosikleti kullandık, ayar değişiklikleri minimumdaydı, lastikler aynıydı. Cumartesiye göre toplam yarış süremin çok daha yavaş olması sinir bozucu. Zor bir yarıştı.” dedi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea, Portimao’ya şampiyona lideri Redding’in 24 puan gerisinde gidecek. Ancak Kuzey İrlandalı sürücü, diğer pistlerin bu farkı kapatması için fırsatlar sunacağı konusunda iyimser.

Rea, “Tipik olarak Jerez bizim için en güçlü pistlerden biri değildi. Bu yüzden olumsuz şeylerden çok olumlu şeyleri düşünüyorum.”

“Zor bir sezon olacak. Scott her pistte güçlü olacak gibi gözüküyor, ancak Magny-Cours ve Portimao gibi daha önce yarışmadığı pistlere de gidecek. Yani göreceğiz.” dedi.

Lowes, yüksek sıcaklıklarda zorlanmış

Rea’nın takım arkadaşı Alex Lowes, pandemi arasından önce Şubat ayında Phillip Island’da geçirdiği güçlü hafta sonunun ardından Jerez’e şampiyona lideri olarak gelmişti.

Ancak 29 yaşındaki sürücü, İspanya’da zorlu bir hafta sonu geçirdi ve yarışlarda sırasıyla dokuzuncu, yedinci ve beşinci olabildi.

Lowes, “Kolay bir hafta sonu olmadı, ancak yine de kötü değildi. Benim için oldukça zordu, çünkü Kawasaki’yi ilk kez yüksek sıcaklıklarda sürdüm.”

“Cumartesi günü hiçbir şey anlamadım ve kendime hiç güvenemedim. Ancak her geçen yarışta geliştim ve Pazar günü çok kötü değildi. Bazı rakiplerimize kıyasla biraz hız eksikliği yaşadık gibi görünüyor. Bu yüzden gelecek hafta Portimao’da bunu anlamalı ve geliştirmeliyiz.” dedi.

Lowes, sürücüler şampiyonasında takım arkadaşı Rea’nın iki puan arkasında üçüncülüğe gerilemiş oldu.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri World Superbike
Etkinlik Jerez
Pilotlar Alex Lowes , Jonathan Rea
Editör Jamie Klein

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