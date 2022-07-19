Rea, Kawasaki WSBK takımıyla olan anlaşmasını iki yıl daha uzattı
Jonathan Rea, 2024 yılına kadar Kawasaki sözleşmesini yeniledikten sonra iki sezon daha Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalacak.
Altı kez dünya şampiyonu Rea, 2015 yılında Kawasaki'ye katıldı ve o sezon şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Ardından geçen yıl Toprak Razgatlıoğlu tarafından tahtından indirilinceye kadar şampiyonluklarını sürdürdü.
Şimdi taraflar, 35 yaşındaki sürücünün en az iki yıl daha takımda kalması için anlaşma imzaladılar. Böylelikle Rea'in takımla olan ortaklığı 10 sezona kadar çıkacak.
Geçtiğimiz aylarda Ducati veya BMW'ye geçebileceği konuşulan Rea, "Kawasaki ile olan anlaşmamı iki yıl daha devam ettireceğim için mutlu ve heyecanlıyım."
"Bu, inanılmaz bir ortaklıktı. Birlikte gerçekten çok büyük başarılar elde ettik."
"Birlikte çalışmaya devam etme kararı vermek için çok fazla görüşmemize gerek olmadı. Bu daha çok Dünya Superbike Şampiyonası'nda, en üst seviyede yarışmaya devam etme konusundaki motivasyonumla ilgiliydi."
“İnanılmaz birkaç sezonu geride bıraktık ve seri her zamankinden daha rekabetçi. Kazanma ve savaşmaya devam etme konusunda son derece motiveyim." dedi.
Rea, 2015'ten beri mücadele ettiği Kawasaki ile 100'den fazla galibiyet ve 200'den fazla podyum elde etti. Bu sezon şimdiye kadar beş yarış kazandı ve şampiyonada Alvaro Bautista'nın 17 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Kawasaki, Alex Lowes'un anlaşmasını en az bir yıl daha uzattığı için, gelecek yılki sürücü kadrosunu netleştirmiş oldu.
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