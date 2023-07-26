Rea: "Kawasaki ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum"

Uzun süredir zirveden uzak kalan Kawasaki, rekabete dönebilmesi için bu sezon iki kez devir artışıyla ödüllendirildi: sezon başlarken dakikada 14600 devir çevirebilen ZX-10RR için sınır artık dakikada 15100 devir.

Ancak takım, ilk aşamada bu imtiyazdan faydalanmayacağını açıkça belirtmiş vaziyette. Takım ilk olarak bir motor güncellemesi yapmak, böylece ekstra devirleri en verimli şekilde kullanabilmek istiyor.

Jonathan Rea ise kendilerine tanınan imtiyazların ne kadar doğru olduğunu sorguluyor.

Rea, "Dakikada ekstra 500 devir, daha agresif vites oranlarına sahip olabileceğimiz ve daha rahat hızlanabileceğimiz için faydalı olacak."

"Ancak ne takımın, ne de Kawasaki'nin hangi yöne gitmek istediğini anlamıyorum, nitekim değişiklik yapabilmek için imtiyaz puanlarına ihtiyacımız var."

"Bu düşünceyle hareket ederken podyuma çıkıp galibiyet mücadelesi verelim diyoruz, böylece taviz puanı da alamıyoruz."

"Benim tercihim rekabetçi olmak, dolayısıyla umarım taviz puanlarımız artmaz; bu, iyi bir iş çıkarttığımız ve imtiyazlara ihtiyacımız olmadığı anlamına gelir." dedi.

Bu yıl henüz galibiyete ulaşamayan Rea, şampiyonayı da dördüncü sırada götürmekte ve uzun süre sonra ilk kez şampiyonluk savaşında yer almamakta.

Mevcut durum hakkında konuşan Rea, "Olup bitenler geçen yıl çok sinir bozucuydu, bu kadar geride olmayı kabullenmek kolay değildi.

"Ama bir noktada bununla barışıyorsunuz. Farklı bir motosiklete sahip olduğunuzu kabul ediyorsunuz."

"Küçük şeylerle motive olmalı ve kazanmayı düşünmemelisiniz, mevcut motosikletimizle ve mevcut kurallarla bu gerçekçi değil."

"Alışması zor oldu ama bir kez alıştıktan sonra sıkıntı olmuyor."

Kawasaki'nin maksimum devir sayısı artırılırken, Ducati V4 R Panigale'nin devir sayısı sezon başından bu yana dakikada 500 devir düşürüldü.

Son ayarlamalar Alvaro Bautista'yı mağlup etmek için pek yeterli olmadı, İtalyan sürücü Imola'daki ilk yarışı rahatça kazanırken, ikinci yarışta kendini yerde buldu ve bu yıl ilk kez bir ana yarışta galibiyete ulaşamadı.

Rea, "Bautista'nın daha da hızlı gidebilecek potansiyeli var. İstediği zaman istediğini yapabiliyor."

"Onun taktiği mücadeleden kaçınmak. Eğer gaza basabilecek konumdaysa, gaza basar ve uzaklaşır."

"Yarışlarda her zaman birinin elinde bir şey olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bautista halen tüm kozlarını oynamadı." dedi.