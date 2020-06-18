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World Superbike / Son dakika

Rea, Kawasaki ile çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı

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Rea, Kawasaki ile çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Haz 2020 10:53

Son yıllarda seriye damga vuran Jonathan Rea, Dünya Süperbike Şampiyonası takımlarından Kawasaki ile uzun vadeli yeni bir kontrat imzaladığını açıkladı.

Rea, 2015 yılında Ten Kate Honda ekibinden KRT'ye katıldı ve geride kalan beş yıl için istatistiksel anlamda en başarılı Dünya Superbike sürücüsü haline geldi.

İngiliz sürücü geride kalan beş yılda beş şampiyonluk elde etti ve aynı sürede Kawasaki ile 74 galibiyet alarak, toplam zafer sayısını 89'a yükseltti.

Perşembe günü itibariyle Rea ile Kawasaki arasında yeni bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. Anlaşmanın kaç yıllık olduğu bilinmiyor ancak "çok yıllık" olduğuna dikkat çekildi.

Rea, “Kawasaki ve KRT ile yeni bir anlaşma imzalamaktan ötürü çok mutluyum."

“Birlikte şimdiye kadar başardıklarımız inanılmaz. Başarımız harika bir takım ve projenin temeli olan Ninja ZX-10RR sayesinde gerçeğe dönüştü."

“Takımımla birlikte tüm yarışlarda en iyi durumda olabilmek için Kawasaki mühendisleri ile sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğim."

“Yarıştan uzak geçen bu dönem, kazanmaya devam etmek ve hem yeteneklerimi hem de motosikletin genel paketini geliştirmeye devam etmek için içimde tutuşan arzuyu yeniden ortaya çıkardı."

“Yarış asla durmaz. Hem sürücüler hem de üreticiler gelişmeye devam ederler. Biz de aynısını yapmalıyız."

“Şimdi tamamen yarışların yakın zamanda yeniden başlayacağı 2020 Dünya Superbike sezona odaklanabiliriz.

“Kawasaki'ye, takıma ve tüm sponsorlarıma, bana olan destekleri ve bu büyük fırsat için teşekkür ediyorum.” dedi.

KRT patronu Guim Roda, "Takımdaki herkes Jonathan'ın tekrar bizimle birlikte olacak olmasından çok memnun."

“Yarışlarda bir şey bitene kadar hiçbir şeyi kesin kabul edemeyiz, bu yüzden Jonathan'ın Kawasaki ve bizimle olan geleceğini doğrulamasından çok memnunuz."

“Dahil olan herkes bunun uzun vadeli bir proje olduğunu ve istikrar ile başarının birlikte gittiğini anlıyor."

“Bir sürücü olarak Jonathan'ın çok nadir görülebilecek inanılmaz yetenekleri var."

“Elbette onu KRT'nin bir parçası olarak tutmak bize Superbike'ta ve yarışlarda daha fazla tarih yazma şansı veriyor."

Rea, Avustralya'daki ilk ayağın ardından şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Alex Lowes de Kawasaki ile olan anlaşmasını 2021 sonuna kadar uzattığını açıklamıştı.

2020 WSBK sezonunun 2 Ağustos'ta Jerez'de başlaması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing
Editör Lewis Duncan

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