Rea, Kawasaki ile çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı

Perşembe günü itibariyle Rea ile Kawasaki arasında yeni bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. Anlaşmanın kaç yıllık olduğu bilinmiyor ancak "çok yıllık" olduğuna dikkat çekildi.

İngiliz sürücü geride kalan beş yılda beş şampiyonluk elde etti ve aynı sürede Kawasaki ile 74 galibiyet alarak, toplam zafer sayısını 89'a yükseltti.

Rea, 2015 yılında Ten Kate Honda ekibinden KRT'ye katıldı ve geride kalan beş yıl için istatistiksel anlamda en başarılı Dünya Superbike sürücüsü haline geldi.

Rea, “Kawasaki ve KRT ile yeni bir anlaşma imzalamaktan ötürü çok mutluyum."

“Birlikte şimdiye kadar başardıklarımız inanılmaz. Başarımız harika bir takım ve projenin temeli olan Ninja ZX-10RR sayesinde gerçeğe dönüştü."

“Takımımla birlikte tüm yarışlarda en iyi durumda olabilmek için Kawasaki mühendisleri ile sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğim."

“Yarıştan uzak geçen bu dönem, kazanmaya devam etmek ve hem yeteneklerimi hem de motosikletin genel paketini geliştirmeye devam etmek için içimde tutuşan arzuyu yeniden ortaya çıkardı."

“Yarış asla durmaz. Hem sürücüler hem de üreticiler gelişmeye devam ederler. Biz de aynısını yapmalıyız."

“Şimdi tamamen yarışların yakın zamanda yeniden başlayacağı 2020 Dünya Superbike sezona odaklanabiliriz.

“Kawasaki'ye, takıma ve tüm sponsorlarıma, bana olan destekleri ve bu büyük fırsat için teşekkür ediyorum.” dedi.

KRT patronu Guim Roda, "Takımdaki herkes Jonathan'ın tekrar bizimle birlikte olacak olmasından çok memnun."

“Yarışlarda bir şey bitene kadar hiçbir şeyi kesin kabul edemeyiz, bu yüzden Jonathan'ın Kawasaki ve bizimle olan geleceğini doğrulamasından çok memnunuz."

“Dahil olan herkes bunun uzun vadeli bir proje olduğunu ve istikrar ile başarının birlikte gittiğini anlıyor."

“Bir sürücü olarak Jonathan'ın çok nadir görülebilecek inanılmaz yetenekleri var."

“Elbette onu KRT'nin bir parçası olarak tutmak bize Superbike'ta ve yarışlarda daha fazla tarih yazma şansı veriyor."

Rea, Avustralya'daki ilk ayağın ardından şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Alex Lowes de Kawasaki ile olan anlaşmasını 2021 sonuna kadar uzattığını açıklamıştı.

2020 WSBK sezonunun 2 Ağustos'ta Jerez'de başlaması bekleniyor.