Rea: "Motivasyonum hiç olmadığı kadar yüksek"

Haberi dinle

Geçtiğimiz yıl efsanevi bir mücadelede şampiyonluğu Toprak Razgatlıoğlu'na kaybeden Rea, 2022 sezonunda 2015'de Kawasaki sürücüsü olmasından bu yana ilk kez 1 numara ile yarışamayacak.

35 yaşındaki Rea, geçtiğimiz yıl Chaz Davies'in emekli olmaya karar vermesinin ve Leon Haslam ve Tom Sykes'ın Honda ve BMW'deki koltuklarını kaybetmelerinin ardından, yeni sezonda griddeki en yaşlı sürücülerden biri olacak.

Rea, onun yaşındaki birçok sürücünün pist dışında bir hayatı düşünmeye başlamalarına rağmen, kendisinin gridde kalma ve şampiyonluklar alma isteğinin hâlâ güçlü olduğunu söyledi.

Rea, WSBK'nın resmi web sitesine verdiği demeçte, "Kariyerimin bu noktasında motivasyonumun hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu hissediyorum."

"Şu anda kazanmak, motosikletimin sınırlarını zorlamak, rakiplerimi yenmekten motive oluyorum. Ayrıca yeni yerlere seyahat etmekten ve arka planda takım ile sıkı çalışmaktan çok fazla keyif alıyorum."

"Geçtiğimiz yıl beni garip hissettiren şey Chaz'ın emekli olması oldu. O benim rakibimdi ve neredeyse Chaz'a gidip, 'Bu sezondan sezona ya da yarıştan yarışa içinden geçirdiğin bir şey miydi yoksa sadece bir gün aklına geliyor ve bitiyor mu?' demek istedim. Çünkü bir gün benim de zamanımın geleceğini biliyorum ve yolumu tamamlamak istiyorum. Şu anda böyle bir hissin olmadığını söyleyebilirim."

"Bu kazanmakla, Kawasaki'de elimden en iyisini yapmakla ve keyif almakla alakalı. Bu, evde ve sezon aralarında çok fazla çaba gerektiriyor. Eğer keyif almıyorsam geri adım atmak için mükemmel bir zaman ama kazanma şansım varsa ve eğleniyorsam kesinlikle gridde olacağım." dedi.

Rea, geçtiğimiz yıl şampiyonluğu Razgatlıoğlu'na kaybetmenin faydalarından birinin, kış arasındaki iş yükünün azalması olduğunu söyledi. İrlandalı, aralık ayındaki sezon sonrası testlerinden bu yana dinlenme ve yenilenme imkanı buldu.

"Bu kış arası oldukça iyi oldu. Şampiyonluk kazandığında TV, medya ve diğer şeyler için inanılmaz oluyor."

"Ancak arka plandaki pazarlama iş birliklerini ve bir sponsor, üretici veya ülkeyi görmek için her yere uçtuğumuzu görmüyorsunuz. Jerez'deki testten önceki son uçuşum Aralık ayında buraya geldiğim zamandı. Bu nedenle çok iyi bir ara oldu."

"Bazen 1 numara olmanın ağırlığı fazla oluyor. Dünya şampiyonu olmamanın pozitif yanlarından keyif aldım ama bu 1. olma isteğimin önüne geçmiyor. Bunu istiyorum ve bu sezon bunu başarmak için sıkı çalışacağım."

Bu yıl Kawasaki ZX-10RR'ında #65 ile yarışacak olan Rea, Razgatlıoğlu'nun yeni sezona yenilecek sürücü olarak girdiğini belirtti.

"Ona karşı bahse girmek aptallık olur ve yıla gerçekten favori olarak başladığını düşünüyorum. Bunun da onun etrafındaki ilgiye ve geleceği üzerindeki hazırlıklara yardımcı olduğunu düşünüyorum."

"2022'de nasıl performans göstereceğini merak ediyorum."