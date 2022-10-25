Rea, Arjantin'den hayal kırıklığı ile ayrılıyor
Mayıs ayından beri galibiyete ulaşamayan Jonathan Rea, Superpole yarışında yaptığı hatadan ötürü hayal kırıklığı yaşıyor.
Arjantin'de özellikle ilk tur liderliğe yükseldiği Superpole yarışında ciddi bir galibiyet şansı bulunan ancak 7. turda ilk viraja girilirken hata yaparak şansını kaybeden Rea'nın galibiyetsizlik serisi 21 yarışa yükseldi.
Superpole yarışında yaptığı hatayı açıklayan Rea, 1. virajda fren yaparken vitesi boşa aldığını, bu nedenle dışa açılarak liderliği kaybettiğini söyledi.
Rea, "Superpole yarışında hızlıydım, motosikleti hissedebiliyordum ve çok iyi yol tutuşu yakalamıştım."
"Önde kalmak istedim çünkü iyi bir tempo tutturabileceğimi düşünüyordum, ancak yokuş aşağı inilen ilk virajda birinci vitesi bulamadım, istemeden boşa aldım."
"Gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü zafer için savaşabileceğimi hissediyordum. Çok fazla şansımız olmuyor ve bu ciddi bir şanstı."
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Pazar günkü yarışta da ilk turda liderliğe yükselen ancak henüz ikinci turda Michael Ruben Rinaldi'ye geçiren Rea, altıncılığa kadar düştüğü yarışı takım arkadaşı Alex Lowes'un önünde üçüncü bitirmeyi başardı, ancak Alvaro Bautista-Toprak Razgatlıoğlu ikilisinin bir hayli gerisindeydi.
İkinci yarışta çeşitli problemler yaşadığını söyleyen Rea, "Superpole yarışında kendimi çok iyi hissettikten sonra ikinci yarışa bir hayli motive giriyordum ancak ilk turdan itibaren yol tutuşu sıfıra yakındı."
"Tüm yarış boyunca kendimi yolcu gibi hissettim, bu yüzden biraz hırpalandım. 10. viraja girerken yaşadığım arkadan kayma sonucu geri düştüm, bu da yarışımı etkiledi."
"Bir süre Xavi Vierge ile birlikteydim ve onu geçmek için zorlamam gerekti, Rinaldi'yi de aynı şekilde. Alex'i geçmek ise çok daha zordu, geç frenaj yapmam gerekti."
"Sinir bozucuydu çünkü motosikletin kendi kendine davranıyordu, bunun yanı sıra arka taraftan hiç çekiş alamıyordum. Hafta sonu boyunca ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordum."
"Yine işe iyi tarafından bakmalıyız, hafta sonunu podyumlarla ve güçlü puanlarla kapattık. Podyuma çıktığım için mutluyum."
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