Rea, pite dönüş turunda neden motosikletine 65 numara çıkartması yapıştırdı?

Rea, 2015 yılında Honda takımından Kawasaki'ye geçtiğinde, 65 numarayı korudu ve daha sonra, art arda altı şampiyonluk rekoru kırdığı eşi görülmemiş bir başarı dönemine başladı.

Her şampiyonluğundan sonra 1 numarayı kullanmayı seçen Rea, en son 2015 Katar sezon finalinde, neredeyse altı yıl önce motosikletiyle bir WSBK etkinliğinde 65 numara ile yarışmıştı.

Bununla birlikte, geçen hafta sonu Endonezya'da, Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'na karşı sürücüler şampiyonluğu için devasa bir savaşı kaybettikten sonra Rea, 2. yarışta pite giderken favori 65 numarası için, ZX-10RR'sinin önündeki 1 numaralı çıkartmasını çıkardı.

Bu, Rea'nın, 2022'deki yeni motosiklet numarası olacak ve 1 numaranın kullanım hakkını, yeni şampiyon Razgatlıoğlu'na devredecek.

65 numarayı tekrar motosikletinde görmenin nasıl bir his olduğu sorulduğunda Rea, "Dürüst olmak gerekirse çok ferahlatıcı."

“Şampiyonluğu kaybettikten sonraki günlerde çocuklara, 'Hiçbir şeyimiz hazır değil, 2015'ten kalma eski bir 65 numara var mı?' dedim. Onlar da, 'Hayır.' dedi."

"Sonra yaptılar, nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama Motocard'dan [ürün web sitesi] kırmızı çıkartmaları olmalı ve bu 65 numaralı çıkartmayı yaptılar."

"Motosiklette gördüğümde, bana Kawasaki'ye katılmayı ve hayatımda yaptığı değişikliği hatırlattı. İlk şampiyonluğumu kazandığım zamanlar gerçekten mutlu ve motive edici zamanlardı."

"Gelecek yıl kullanmak için heyecanlıyım. Umarım sadece bir yıl kullanmak zorunda kalırım. Ancak bu harika bir sayı." dedi.

Jonathan Rea, Kawasaki

Razgatlıoğlu, 2018'de Puccetti Kawasaki ile WSBK'ya ilk çıkışından bu yana motosikletinde #54'ü kullandıktan sonra, gelecek yıl Yamaha'sında 1 numarayı kullanma niyetini dile getirdi.

Sylvain Guintoli, Rea'dan önce WSBK'da motosikletinde 1 numara ile yarışan son sürücüydü. Bir önceki yıl Aprilia ile şampiyonluğu kazandıktan sonra 2015'te Honda'sında 1 numara ile yarıştı.

Razgatlıoğlu, “[Menajerim] Kenan Sofuoğlu ile bu numara hakkında konuşmam gerekiyor. Yamaha'yı, [ne düşündüklerini] bilmiyorum ama bence 1 numaranın zamanı geldi." dedi.

Rea, 2010-14 yılları arasında Honda ile bir önceki döneminde, 2012 hariç her yıl CBR1000RR'sinde 65 numara ile yarışmıştı.