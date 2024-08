Razgatlıoğlu yeni Pirelli arka lastikle rekora imza attı

Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) Autodromo Internacional do Algarve’de gerçekleşen Pirelli Portekiz Etabında üç zafer elde etti. Cumartesi 1. Yarışı kazanan pilot Pazar günü her iki yarışın galibi oldu. BMW pilotu D0661 spesifikasyonlu SC0 geliştirme lastiğini arkada kullanarak tam potansiyelinden yararlanma konusunda en yetenekli kişi olduğunu kanıtladı. Hem Superpole Yarışında hem 2. Yarışta bu lastiği arkada, standart SC2’yi ise önde kullanarak galibiyete ulaşan Razgatlıoğlu art arda 13 WorldSBK yarışını kazanan ilk ve tek pilot olarak bir rekora imza attı. WorldSSP’de 2. Yarışı Yari Montella (Barni Spark Racing Team – Ducati) kazandı. Cumartesi günü pole pozisyonda başlayarak kazandığı 1. Yarışta ön lastik olarak standart SC1 ve arka lastik olarak standart SC0’ı tercih eden İtalyan Ducati pilotu aynı lastik kombinasyonuyla aldığı 2. Yarışı ikinci sırada bitiren Stefano Manzi’nin (Pata Yamaha Ten Kate Racing) yaklaşık 6 saniye önünde tamamladı.

SC0 geliştirme lastiği kazanan seçim oldu

“Superpole Yarışı lastikler açısından bizim için ilginç bir zorluk sundu. SCX kağıt üzerinde sıcak koşullarda maksimum kavrama performansı için en uygun çözümdü. Pilotlar dün D0661 lastikle standart SC0’a göre daha fazla özgüven ve marjinal oranda kavrama artışı kazandıkları için altısı bir risk alarak yeni hamuru tercih etti. Bu pilotlardan biri olan Razgatlıoğlu yeni hamuru anlama ve maksimum düzeyde kullanma konusunda en yetenekli kişi olduğunu kanıtladı. 1. Yarışı tam üç saniyelik farkla kazandıktan sonra başarısını 2. Yarışta tekrarladı. Bu yeni lastiğin neredeyse tüm pilotlara aktardığı anlık his takımların etkin bir şekilde çalışmasını sağladı. Takımlar bu sayede her fırsattan yararlanarak motosikletlerinde ince ayar yapabilirken aynı zamanda rekabet güçlerini artırdı ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek için faydalı olacak bol veri sağlayabildi. Bir süre önce Most’ta ve bu hafta sonu Portimão’da yepyeni iki geliştirme çözümümüz olan SC1 ve SC0 ile anında elde ettiğimiz rekabetçi sonuçlardan çok memnunuz. Bununla birlikte uzun vadeli hedefimizin her iki ürün ailesini mümkün olan en geniş kullanım yelpazesinde geliştirmek olduğunu aklımızda tutmalıyız. Bu nedenle döngüyü tamamlamadan önce diğer pistlerde ve farklı koşullarda daha fazla geri bildirim almamız gerekiyor.”

Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Danilo Petrucci, Barni Racing Team, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KULLANILAN LASTİKLER

WorldSBK · Yarışın galibi Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) gibi takım arkadaşı Michael van der Mark da Superpole Yarışında önde standart SC2 ön ve arkada SC0 D0661 geliştirme lastiklerle mücadele etti. Arkada yeni lastiği kullanan diğer dört pilot Bautista, Rea, Syahrin ve Lopes ön lastik için standart SC1’i tercih etti. Arkada SCX ve önde SC2 lastikleri kullanan Scott Redding (Bonovo Action BMW) haricindeki diğer tüm pilotların seçimi önde SC1 ve arkada SCX kombinasyonu oldu. · 2. Yarışın gridi için seçilen lastikler, Cumartesi günü koşulan 1. Yarışın tekrarıydı. Tüm pilotlar arkada D0661 spesifikasyonlu SC0 geliştirme çözümünü tercih ederken sadece üç BMW pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Michael van der Mark ve Scott Redding standart SC2’yi diğerleri ise standart SC1’i seçti.

WorldSSP · 2. Yarışın gridi için lastik seçimleri 1. Yarıştaki gibi önde standart SC1 ve arkada standart SC0 oldu. · Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati) 1’43.578 ile en iyi yarış tur zamanını yaptı. Yari Montella’nın önceki gün 1’43.246 ile kırdığı yeni rekoru geçemese de 2023 rekorunu çok küçük bir farkla aştı.

WorldSSP 300 · Mirko Gennai (MTM Kawasaki) FIM Supersport 300 World Şampiyonasında iki galibiyet elde ederek Portimão’da bu kategorinin en iyisi olduğunu kanıtladı. Kawasaki pilotu hafta sonu elde ettiği iki galibiyetle bu pistteki son altı yarıştan beşini kazanmış bulunuyor. Bu kategorideki tüm pilotlar önde ve arkada standart SC1 lastiklerle yarıştı.

WorldWCR · FIM Kadınlar Pist Yarışı Dünya Şampiyonasının 1. Yarışında Maria Herrera (Klint Forward Factory Team) birinciliği, Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha Team) ise üçüncülüğü alırken 2. Yarışta yerleri değişti. Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team) her iki Portimão yarışını ikinci sırada bitirdi. Tüm pilotlar önde ve arkada SC1 lastiklerle yarıştı.