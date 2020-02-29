Razgatlıoğlu: "Yarış öncesi çok stresliydi"
2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Phillip Island'daki ilk yarışını kazanan Toprak Razgatlıoğlu, yarış öncesinin kendisi için çok stresli olduğunu söyledi.
Jonathan Rea'nın düştüğü yarış oldukça heyecanlıydı ve ilk 4 sürücü yarışı sadece 0.137 sn içerisinde tamamladılar.
Pata Yamaha fabrika takımıyla ilk mücadelesine çıkan Toprak, sezona zaferle başladı ve 1989'da Fabrizio Pirovano'nun ardından Yamaha'ya sezon başında zafer kazandıran ilk sürücü oldu.
Yarışın ardından konuşan milli sporcumuz, "Gerçekten mutluyum çünkü Yamaha ile ilk yarışıma çıkıyordum. Yarıştan önce inanılmaz stresliydim. Startın ardından yarışa odaklandım. Kolay bir yarış değildi. Son iki tur lastiklerin patlamasından korktum. Geçen iki sene burada podyuma çıkmak mümkün değildi. Şimdi ise kazandım. Gerçekten mutluyum." dedi.
Mücadelenin oldukça yoğun olduğu son iki tur için Toprak, "Sert fren yapmaya ve virajlardan iyi çıkmaya çalıştım ancak bu mümkün değildi. Son virajda ve son turda korktum çünkü çok yakındı ancak kazanmayı başardım." dedi.
Phillip Island'da superpole yarışı pazar sabah 04:00'da, 2. yarış ise 07:00'da koşulacak.
Podium: race winner Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Podium: race winner Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha, second place Alex Lowes, Kawasaki Racing Team, third place Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
|Editör
|Abdullah Çelik
Razgatlıoğlu: "Yarış öncesi çok stresliydi"
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